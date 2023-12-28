Закуска из копченого мяса и сливочного сыра: быстро и вкусно
Праздничная закуска с копченым мясом обязательно порадует ваших гостей своим великолепным сочетанием вкусов.
Закуска из копченого мяса и сливочного сыра станет изысканным и в то же время простым дополнением к вашему новогоднему столу. Этот рецепт сочетает в себе насыщенный вкус копченого мяса с нежностью сливочного сыра, пишет Ivetta.
Ингредиенты
Для приготовления этого блюда понадобятся следующие продукты:
- копченое мясо (говядина или свинина) — 200 г;
- сливочный сыр — 150 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- крекеры или тосты для подачи;
- оливковое масло — 1 столовая ложка;
- черный молотый перец — по вкусу;
- свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Нарежьте копченое мясо на тонкие полоски или маленькие кубики.
Шаг 2. Мелко нарежьте зеленый лук.
Шаг 3. В миске смешайте сливочный сыр с оливковым маслом до однородной консистенции.
Шаг 4. Добавьте в смесь сливочного сыра копченое мясо, зеленый лук и черный перец. Аккуратно перемешайте.
Шаг 5. Подавайте полученную смесь с крекерами или тостами.
Шаг 6. При подаче украсьте закуску свежей зеленью для дополнительного аромата и яркого вида.
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