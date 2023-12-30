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Три лучших коктейля с шампанским: новогодняя барная карта 2024

рецепт коктейля с шампанским, новогодние коктейли, коктейльное меню на новый год
Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Три лучших коктейля с шампанским

Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.

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Три рецепта коктейлей точно понравятся тем, кто любит игристые напитки и не представляет себе встречу Нового года без бутылки шампанского. Рецептами праздничных напитков поделился сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Все по 40"

Ингредиенты:

  • апельсиновый ликер – 40 мл;
  • джин – 40 мл;
  • вермут – 40 мл;
  • апельсиновый сок – 40 мл;
  • шампанское или игристое вино – по вкусу.

Приготовление

  1. В блендер влейте все ингредиенты кроме шампанского, добавьте несколько кубиков льда и взбейте до получения густой однородной массы.
  2. Выложите содержимое блендера в высокий стакан и налейте сверху немного шампанского.

Коктейль "Тропические поздравления"

Ингредиенты:

  • сахарный сироп – 160 мл;
  • ананасовый сок – 30 мл;
  • кружочки консервированных ананасов – 70 г;
  • шампанское – 70 г;
  • коктейльная мята – одна веточка.

Приготовление

  1. Кружочки ананаса разложите в широкие бокалы и залейте сахарным сиропом.
  2. Смешайте сок ананаса с шампанским и долейте в бокалы.
  3. Украсьте коктейль листиками мяты и ломтиком ананаса.

Коктейль "Разминка Санта Клауса"

Ингредиенты:

  • шампанское – 1 бутылка;
  • персиковый сок – 1 стакан;
  • сахарный сироп или мед – 100 мл.

Приготовление

  1. Холодное шампанское вылейте в вазу для пунша, добавьте персиковый сок и сахарный сироп. По желанию количество сиропа можно уменьшить в два раза.
  2. Перемешайте все компоненты до однородности.
  3. Подавайте коктейль со льдом.

Напомним рецепт новогоднего коктейля "Снежный шар". Приготовьте праздничный напиток на вечеринку, используя этот вирусный лайфхак, который превратит ваш коктейль в мини-снежный шар и подарит вам яркое настроение.

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