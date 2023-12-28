Просто и полезно: рецепт салата из свеклы, чернослива и грецких орехов

Витаминный салат из свеклы не только радует глаз своим ярким внешним видом, но и доставляет настоящее удовольствие своим необычным сочетанием вкусов.

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Салат из красной свеклы и чернослива — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить и в будни, и в праздники. Сочетание сладости чернослива и свеклы создает уникальный вкусовой баланс, сообщает Оbozrevatel.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

красная свекла — 3 средних штуки;

чернослив — 150 г;

орехи грецкие — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — по вкусу;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп или петрушка) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Свеклу отварите до готовности, остудите, затем очистите и натрите на крупной терке.

Шаг 2. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для размягчения, затем нарежьте его небольшими кусочками.

Шаг 3. Грецкие орехи измельчите в блендере или изрубите ножом.

Шаг 4. Чеснок пропустите через пресс.

Шаг 5. В салатнице смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок.

Шаг 6. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Украсьте салат перед подачей зеленью.

Этот салат отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может быть отличным вегетарианским вариантом для вашего праздничного стола.

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