Просто и полезно: рецепт салата из свеклы, чернослива и грецких орехов
Витаминный салат из свеклы не только радует глаз своим ярким внешним видом, но и доставляет настоящее удовольствие своим необычным сочетанием вкусов.
Салат из красной свеклы и чернослива — это вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить и в будни, и в праздники. Сочетание сладости чернослива и свеклы создает уникальный вкусовой баланс, сообщает Оbozrevatel.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся такие продукты:
- красная свекла — 3 средних штуки;
- чернослив — 150 г;
- орехи грецкие — 50 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — по вкусу;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп или петрушка) для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Свеклу отварите до готовности, остудите, затем очистите и натрите на крупной терке.
Шаг 2. Чернослив залейте кипятком на 10 минут для размягчения, затем нарежьте его небольшими кусочками.
Шаг 3. Грецкие орехи измельчите в блендере или изрубите ножом.
Шаг 4. Чеснок пропустите через пресс.
Шаг 5. В салатнице смешайте свеклу, чернослив, орехи и чеснок.
Шаг 6. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
Шаг 7. Украсьте салат перед подачей зеленью.
Этот салат отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может быть отличным вегетарианским вариантом для вашего праздничного стола.
Ранее Фокус писал о том, как приготовить запеченные мидии с сыром и чесноком. Запеченные мидии станут настоящим украшением новогоднего стола и добавит празднику изысканный морской аромат.