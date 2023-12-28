Массивность и перенасыщенность: антитренды маникюра на 2024 год

Выбирая новое покрытие, в первую очередь стоит учитывать свои желания. Впрочем, предлагаем вам обратить внимание на варианты, которые мода оставляет в прошлом.

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Перед Новым годом к выбору свежего маникюра люди подходят более тщательно, ведь учитывают смыслы, которые может нести тот или иной цвет. Об антитрендах, от которых точно стоит отказаться, пишет Фокус.

Много дизайна

В последние годы в тренде остается минимализм. А перенасыщенность декором и узорами отходит в прошлое. Лучше обратить внимание на более простые покрытия с однотонным лаком и минимальным декором.

Французский маникюр

Кажется, французская классика будет жить вечно, однако сейчас более трендовыми становятся разновидности такого покрытия. Розово-белые оттенки уходят в прошлое. Стоит обратить внимание на "маникюр наоборот", когда полоска рисуется с другой стороны ногтевой пластины. Или же на разнообразие других цветов.

Массивность

Вместе с чрезвычайно цветным дизайном антитрендовыми становятся покрытия с 3D эффектами. Вместе с этим оно еще и будет довольно непрактичное, ведь будет зацепляться и создавать дискомфорт для обладательницы маникюра. Лучше сделать выбор в сторону более простых вариантов покрытия.

Напомним, любимый маникюр принцессы Дианы снова стал трендовый.

Также Фокус писал о новогоднем маникюре от Тома Бачика.