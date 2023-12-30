Новогодние пунши: три рецепта вкусных напитков для праздничной вечеринки

Пунши – это идеальный выбор напитков для встречи Нового 2024 года в атмосфере тепла и радости.

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Пунш — это коктейль, в состав которого входят фрукты или фруктовый сок. Изначально такая форма подачи напитков появилась в Индии, где они подавались горячими. В начале XVII века идею пуншей завезли в Европу, где со временем эти напитки стали традиционно подаваться в холодном виде на праздничных фуршетах и вечеринках. Подавать пунш можно как в больших чашах для общего угощения, так и в порционных бокалах. Рецептами трех оригинальных пуншей поделился сайт Smachno.Ua.

Пунш "Прощай, старый год"

Ингредиенты:

красное сухое вино – 180 мл;

коньяк – 20 мл;

сахар – 20 г;

цедра лимона – по вкусу;

пряности (гвоздика, корица, мускатный орех) – по вкусу.

Приготовление

Заливаем красное вино в кастрюлю, добавляем лимонную цедру и немного любимых пряностей. Доводим до кипения на среднем огне и остужаем до комнатной температуры. Процеживаем вино со специями и добавляем коньяк. Украшаем напиток лимонными дольками.

Пунш "Загадай желание"

Ингредиенты:

виноградный сок – 1 стакан;

лимон – 1 шт.;

апельсиновый сок – 60 мл;

белое вино (полусухое) – 1 стакан;

минеральная вода – 1 стакан;

сахар – 200 г;

гроздь винограда.

Приготовление

Выливаем вино в кастрюлю, добавляем сахар, доводим до кипения, затем охлаждаем. Вливаем виноградный и лимонный соки, затем апельсиновый, тщательно перемешиваем. Перед подачей добавляем минеральную воду и в каждый стакан кладем ягоды винограда.

Пунш "Игрушечка"

Ингредиенты:

шампанское – 1 литр;

джин – 100 мл;

сок лимона – 2 ст. ложки;

малиновый сироп – 220 мл;

апельсин – 4 дольки;

вишни (замороженные) – 8 шт.;

колотый лед – по вкусу.

Приготовление

Смешиваем в глубокой емкости шампанское, джин, лимонный сок, малиновый сироп, добавляем лед. Подаем в чаше для пунша, в каждый стакан кладем дольку апельсина, две вишенки и заливаем напитком из чаши.

Напомним простые рецепты традиционных зимних напитков — глинтвейна и коктейля Эгг-ног. Многие из нас перед зимними праздниками сосредотачиваются на том, какую еду приготовить, но не забывайте, что подходящие напитки могут полностью изменить ваш праздничный ужин.

Ранее Фокус писал, какие три лучших коктейля с шампанским стоит включить в барную карту для новогодней вечеринки 2024. Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.