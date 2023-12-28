Как сделать так, чтобы в доме хорошо пахло: 7 полезных советов
Обоняние одно из самых сильных чувств человека и это неудивительно, ведь запахи могут нам многое рассказать о мире. Но когда дело касается нашего дома, то крайне важно, чтобы там всегда пахло "вкусно" и свежо.
"Чистый дом не должен пахнуть ничем", — говорит основательница клининговой компании Мелисса Мейкер. Это чрезвычайно важно для аллергиков и людей, слишком чувствительных к запахам. Для них важно, чтобы в доме царила свежесть. Но если вы любите, чтобы в доме приятно пахло, сделайте его убежищем, наполненным приятным ароматом, следуя этим советам. Об этом пишет Real Simple.
Используйте эфирные масла
Диффузоры — это лишь один из способов использования эфирных масел для улучшения аромата в доме. Кроме этого попробуйте пакетики с пищевой содой, которые поглощают неприятные запахи и добавляют приятные: наполните фильтр для кофе пищевой содой, добавьте около пяти капель эфирного масла и завяжите его, а затем положите туда, куда нужно добавить свежести и улучшить запах.
Вскипятите воду
Чтобы улучшить аромат в доме, вскипятите воду в кастрюле и добавьте туда любимые специи, чтобы создать тонкий приятный аромат.
Что можно бросить в кастрюлю:
- палочки корицы;
- гвоздика;
- ломтики или кожура цитрусовых;
- стручки или экстракт ванили;
- свежая зелень (отлично подойдет розмарин или мята).
Посадите растения
Растения могут не только стать украшением вашего интерьера. Многие сорта обладают свойствами фильтрации воздуха и могут помочь освежить ваше пространство. Кроме того, вы можете купить растение с тонким приятным ароматом и разместить его рядом с местами, которые могут иметь неприятный запах.
Держите под рукой свежую зелень
Такие травы, как розмарин, мята, лаванда и базилик, обладают прекрасным освежающим ароматом. Подумайте о том, чтобы устроить на кухонном окне небольшой садик с травами или, например, сплетите травяной венок, чтобы усилить аромат.
Испеките что-то
Выпечка не только создает ощущение уюта в доме, но и действительно невероятно пахнет. Банановый хлеб, печенье с шоколадной крошкой или пирог — это десерты с приятным запахом, которые вы можете приготовить на скорую руку, чтобы распространить этот соблазнительный аромат по всему дому.
Используйте помандеры
Помандеры — обычно апельсины с гвоздикой — являются основным продуктом праздничного сезона, но могут быть вполне естественным способом добавить свежие нотки цитрусовых и специй в ваш дом в любое время.
Купите очиститель воздуха
Очистители воздуха могут помочь удалить загрязнения из воздуха и неприятный аромат. Ищите очистители воздуха HEPA-фильтром, которые помогут справиться с микроскопическими загрязнениями, включая перхоть, шерсть домашних животных и даже вирусы.
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