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Зеленый Санта и Капризный Рудольф: лучшие коктейли для новогодней ночи 2024

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Фото: DALL-E/Valentyn Surnin | Новогодние коктейли

Каждый из этих коктейлей станет настоящим украшением новогоднего стола и добавит праздничное настроение вашему вечеру.

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Празднование Нового 2024 года — это время для ярких впечатлений и необычных коктейлей. Подавая коктейли на вечеринке, вы добавляете изысканность и веселье в атмосферу праздника. Особенно эффектно смотрятся коктейли в высоких бокалах или специальных коктейльных стаканах, украшенных свежими фруктами или ароматной мятой. Рецептами идеальных новогодних коктейлей, которые прекрасно подойдут для этого особого вечера, поделился сайт Smachno.Ua.

Коктейль "Зеленый Санта"

Ингредиенты:

  • киви – 3 шт.;
  • сахарный сироп – 50 мл;
  • содовая вода – 1 л;
  • водка – 250 мл;
  • сок лимона – 125 мл;
  • дробленый лед – по вкусу.

Приготовление

  1. Измельчите киви с сиропом в блендере.
  2. Смешайте полученную массу с остальными ингредиентами.
  3. Разлейте коктейль по бокалам.

Коктейль "Полярное Сияние"

Ингредиенты:

  • водка – 20 мл;
  • апельсиновый сок – 60 мл;
  • гранатовый сироп – 10 мл;
  • мята – 1 г;
  • колотый лед – по вкусу.

Приготовление

  1. Смешиваем водку с апельсиновым соком и льдом.
  2. Аккуратно, по стенкам бокала, вливаем в напиток гранатовый сироп — он осядет на дно.
  3. Украшаем коктейль листиками мяты и подаем.

Коктейль "Морозная Искра"

Ингредиенты:

  • ром – 90 г;
  • сок лимона – 2 ч. л.;
  • сахарный сироп – 20 мл;
  • толченый лед – 1 стакан.

Приготовление

  1. В миску вливаем сок лимона, добавляем сахарный сироп и ром, затем кладем лед.
  2. Смешиваем, разливаем в бокалы и сразу подаем на стол.

Коктейль "Капризный Рудольф"

Ингредиенты:

  • водка – 30 мл;
  • мартини – 110 мл;
  • виноградный сок – 60 мл;
  • апельсин (дольки) – 2 шт.;
  • мята – 2 г;
  • лед (кубики) – по вкусу.

Приготовление

  1. В бокал наливаем сначала водку, затем мартини и сок.
  2. Добавляем лед и аккуратно перемешиваем.
  3. Выжимаем в напиток сок из одной дольки апельсина.
  4. Украшаем коктейль второй долькой и листиками мяты.

Напомним, три рецепта вкусных пуншей для праздничной вечеринки. Пунши – это идеальный выбор напитков для встречи Нового 2024 года в атмосфере тепла и радости.

Ранее Фокус писал, какие три лучших коктейля с шампанским добавить в новогоднюю барную карту 2024. Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.