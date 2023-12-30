Зеленый Санта и Капризный Рудольф: лучшие коктейли для новогодней ночи 2024
Каждый из этих коктейлей станет настоящим украшением новогоднего стола и добавит праздничное настроение вашему вечеру.
Празднование Нового 2024 года — это время для ярких впечатлений и необычных коктейлей. Подавая коктейли на вечеринке, вы добавляете изысканность и веселье в атмосферу праздника. Особенно эффектно смотрятся коктейли в высоких бокалах или специальных коктейльных стаканах, украшенных свежими фруктами или ароматной мятой. Рецептами идеальных новогодних коктейлей, которые прекрасно подойдут для этого особого вечера, поделился сайт Smachno.Ua.
Коктейль "Зеленый Санта"
Ингредиенты:
- киви – 3 шт.;
- сахарный сироп – 50 мл;
- содовая вода – 1 л;
- водка – 250 мл;
- сок лимона – 125 мл;
- дробленый лед – по вкусу.
Приготовление
- Измельчите киви с сиропом в блендере.
- Смешайте полученную массу с остальными ингредиентами.
- Разлейте коктейль по бокалам.
Коктейль "Полярное Сияние"
Ингредиенты:
- водка – 20 мл;
- апельсиновый сок – 60 мл;
- гранатовый сироп – 10 мл;
- мята – 1 г;
- колотый лед – по вкусу.
Приготовление
- Смешиваем водку с апельсиновым соком и льдом.
- Аккуратно, по стенкам бокала, вливаем в напиток гранатовый сироп — он осядет на дно.
- Украшаем коктейль листиками мяты и подаем.
Коктейль "Морозная Искра"
Ингредиенты:
- ром – 90 г;
- сок лимона – 2 ч. л.;
- сахарный сироп – 20 мл;
- толченый лед – 1 стакан.
Приготовление
- В миску вливаем сок лимона, добавляем сахарный сироп и ром, затем кладем лед.
- Смешиваем, разливаем в бокалы и сразу подаем на стол.
Коктейль "Капризный Рудольф"
Ингредиенты:
- водка – 30 мл;
- мартини – 110 мл;
- виноградный сок – 60 мл;
- апельсин (дольки) – 2 шт.;
- мята – 2 г;
- лед (кубики) – по вкусу.
Приготовление
- В бокал наливаем сначала водку, затем мартини и сок.
- Добавляем лед и аккуратно перемешиваем.
- Выжимаем в напиток сок из одной дольки апельсина.
- Украшаем коктейль второй долькой и листиками мяты.
Напомним, три рецепта вкусных пуншей для праздничной вечеринки. Пунши – это идеальный выбор напитков для встречи Нового 2024 года в атмосфере тепла и радости.
Ранее Фокус писал, какие три лучших коктейля с шампанским добавить в новогоднюю барную карту 2024. Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.