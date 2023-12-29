Итальянская паста: 10 интересных фактов, о которых вы не знали

Паста – это кулинарный символ Италии, который завоевал весь мир, но в ее истории есть интересные моменты, о которых мало кто знает.

Related video

Просто, вкусно и недорого, но в то же время очень питательно – это первое, что приходит в голову, когда вы слышите об итальянской пасте. Макароны варят, фаршируют и запекают, подают со всевозможными соусами и как гарнир к основному блюду. Но есть несколько удивительных моментов в истории пасты, о которых вы, возможно, не знали. Об этом рассказал сайт Food&Mood.

Итак, вот что нужно знать о пасте:

Пасту изобрели не итальянцы. На самом деле, макаронные изделия были известны в Китае за 5 тысяч лет до нашей эры, однако именно итальянцы превратили пасту в одно из самых популярных в мире блюд. Название "паста" происходит от итальянского слова pasta, что в переводе означает "тесто". История пасты начиналась с простых ингредиентов: муки и воды. Полученное тесто раскатывали пластами и сушили на солнце. Ни о каких вкусовых добавках или эстетической формовке в древние времена люди и не помышляли. Сегодня известно о более 600 разновидностей пасты, которые отличаются формой и составом. Спагетти являются самым популярным видом пасты. В переводе с итальянского это слово означает "тонкие нити". До XVIII века паста была пищей бедняков, а ели ее просто руками. Популярность у аристократии она приобрела только после появления вилки. Цветную пасту делают с добавлением натуральных красителей, таких как шпинат, томаты, морковь или тыква. Черный цвет пасты получается за счет добавления чернил каракатицы. В среднем, каждый итальянец в год съедает около 26 кг пасты. С 13 века качество пасты в Италии контролировалось Папой Римским, который устанавливал стандарты и нормы для этого продукта. Первая паста не варилась, а запекалась. Современная паста из твердых сортов пшеницы обычно варится до состояния al dente, что в переводе означает "на зубок". Это состояние полуготовности, при котором макароны хорошо держат свою изначальную форму.

Напомним рецепт спагетти "Путтанеска". Это простой и вкусный ужин от легендарного шеф-повара Марко Черветти. "Путтанеска" – так называют классический томатный соус, который итальянцы добавляют к пасте. Традиционно его готовят из анчоусов, оливок и каперсов.

Ранее Фокус писал, как быстро приготовить вкусный ужин. Паста с лососем и лимонно-сливочным соусом быстро готовится и красиво смотрится на столе.