Как сварить безупречную пасту: 6 золотых правил

Если вы не знаете как вкусно сварить макароны — эти проверенные советы помогут вам приготовить пасту по рецептам итальянских шеф-поваров.

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Рецепты приготовления пасты настолько разнообразны, что ее можно есть изо дня в день, готовя новые блюда и экспериментируя с добавками, соусами и разными видами макарон. Однако ключевой момент в приготовлении любого блюда из пасты — это искусство правильно сварить макароны, от которого зависит текстура, вкус и качество конечного блюда. Знание тонкостей приготовления пасты позволит вам достичь идеального результата и удивить как себя, так и своих близких разнообразными и аппетитными блюдами. О шести золотых правилах в приготовлении пасты рассказал сайт Food&Mood.

Макаронам нужен простор

Без достаточного количества воды паста не получится идеально. Для варки используйте 1 литр воды на каждые 100 граммов пасты. Это предотвратит слипание макарон.

Паста любит погорячее

Когда вода для варки макарон начнет кипеть, добавьте соль. После этого дождитесь, когда вода вновь закипит, и только после этого опустите в нее пасту. Не забывайте периодически помешивать макароны в кастрюле, пока они не закипят.

Без лишнего давления

Во время варки пасты кастрюлю крышкой не накрывайте. Это позволит избежать перекипания и обеспечит равномерное приготовление макарон.

Тайм-менеджмент прежде всего

Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке, но начинайте проверять готовность пасты за пару минут до его окончания. Возможно, макароны будут готовы раньше, чем указано производителем.

Состояние Al Dente

Идеальная паста – это состояние "al dente". Макароны должны быть немного твердыми внутри. Проверьте, надкусив: в центре должно остаться слегка недоваренное тесто.

Последние штрихи – промывать макароны или нет

После варки сразу же откиньте пасту на дуршлаг. Промывайте макароны под проточной водой только если они предназначены для салатов. В остальных случаях просто дайте воде стечь, а затем добавьте сливочное масло или соус.

Напомним 10 интересных фактов о макаронах, о которых вы не знали. Паста – это кулинарный символ Италии, который завоевал весь мир, а история этого продукта насчитывает несколько тысячелетий.

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