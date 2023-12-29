Легкий соус из сыра фета: идеальное дополнение для салатов и закусок

Откройте для себя универсальный соус из сыра фета — этот простой рецепт будет отличной альтернативой майонезу в других блюдах.

Related video

Если вы ищете способ разнообразить свои кулинарные эксперименты и добавить новизну в привычные блюда, приготовьте удивительный соус на основе сыра фета. С его помощью вы сможете преобразить любой салат, а также использовать его как самостоятельную закуску. Соус из сыра фета идеально подойдет к салатам, гренкам, брускеттам с прошутто и рукколой, а также станет отличным дополнением к чипсам из лаваша. Рецептом соуса поделился сайт Shuba.

Ингредиенты:

сыр фета – 180 г;

греческий йогурт – 3 ст. л.;

чеснок, зубчики – 2 шт.;

масло оливковое Extra Virgin – 2 ст. л.;

орегано – по вкусу;

базилик сушеный – по вкусу;

паприка – по вкусу;

лимон, сок – 1 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Нарежьте фету на крупные кубики и поместите в чашу блендера.

Шаг 2

Чеснок произвольно измельчите ножом или пропустите через пресс.

Шаг 3

Добавьте в блендер йогурт, измельченный чеснок, оливковое масло, лимонный сок и специи.

Шаг 4

Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.

Напомним, как приготовить идеальную заправку для любого салата. Главное при приготовлении заправки – учитывать пропорции жира и кислоты.

Ранее Фокус писал, чем еще можно заменить майонез: три рецепта вкусных и полезных заправок для салата. Заправки из йогурта, авокадо и сметаны ничем не уступают по вкусу майонезу.