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Новогодний десерт: рецепт печенья "Миндальное удовольствие"

печенье, миндаль, блюдо, еда
Фото: DALL-E/Татьяна Ковальчук | Печенье "Миндальное удовольствие"

Легкое и воздушное печенье с нежным миндальным вкусом и ароматом апельсина станет прекрасным дополнением к новогоднему столу.

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Приготовление печенья "Миндальное удовольствие" – это не только возможность удивить и порадовать ваших гостей, но и шанс добавить в меню изюминку. Невероятно вкусное и красиво оформленное, это печенье несомненно вызовет восторг у любителей сладкого и станет изысканным завершением праздничного вечера, пишет Сегодня.

Ингредиенты

Для приготовления воздушного десерта понадобятся такие продукты:

  • миндальные хлопья — 150 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • мука — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • цедра апельсина — 1 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • шоколад (темный или молочный) — 50 г для глазури.

Приготовление

Шаг 1. В глубокой миске смешайте миндальные хлопья, муку, сахарную пудру и соль.

Шаг 2. Добавьте в миску яйцо, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и цедру апельсина. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 4. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Шаг 5. Запекайте 10-15 минут до золотистого цвета. После выпечки дайте десерту остыть и посыпьте его сахарной пудрой.

Шаг 6. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.

Шаг 7. Окуните каждое печенье наполовину в растопленный шоколад и посыпьте измельченным миндалем. Дайте шоколаду застыть на печенье, поместив его на холод.

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