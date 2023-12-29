Новогодний десерт: рецепт печенья "Миндальное удовольствие"
Легкое и воздушное печенье с нежным миндальным вкусом и ароматом апельсина станет прекрасным дополнением к новогоднему столу.
Приготовление печенья "Миндальное удовольствие" – это не только возможность удивить и порадовать ваших гостей, но и шанс добавить в меню изюминку. Невероятно вкусное и красиво оформленное, это печенье несомненно вызовет восторг у любителей сладкого и станет изысканным завершением праздничного вечера, пишет Сегодня.
Ингредиенты
Для приготовления воздушного десерта понадобятся такие продукты:
- миндальные хлопья — 150 г;
- сахарная пудра — 100 г;
- мука — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- цедра апельсина — 1 ч. л.;
- соль – щепотка;
- шоколад (темный или молочный) — 50 г для глазури.
Приготовление
Шаг 1. В глубокой миске смешайте миндальные хлопья, муку, сахарную пудру и соль.
Шаг 2. Добавьте в миску яйцо, растопленное сливочное масло, ванильный экстракт и цедру апельсина. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Оставьте тесто на 30 минут в холодильнике.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 4. Сформируйте из теста небольшие шарики и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Шаг 5. Запекайте 10-15 минут до золотистого цвета. После выпечки дайте десерту остыть и посыпьте его сахарной пудрой.
Шаг 6. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.
Шаг 7. Окуните каждое печенье наполовину в растопленный шоколад и посыпьте измельченным миндалем. Дайте шоколаду застыть на печенье, поместив его на холод.
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