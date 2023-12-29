Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт

Ароматный клюквенно-апельсиновый соус идеально подойдет к таким мясным блюдам, как жареная утка, гусь или свинина. Он добавит блюдам особый изысканный вкус.

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Клюквенно-апельсиновый соус — это прекрасное дополнение к мясным блюдам на новогоднем столе. Этот соус сочетает в себе сладость апельсинов и кислинку клюквы, создавая изысканный и праздничный вкус, пишет Smak.

Ингредиенты

Для приготовления соуса понадобятся следующие продукты:

клюква (свежая или замороженная) — 150 г;

сок апельсина — 100 мл;

цедра апельсина — 1 чайная ложка;

сахар — 3 столовые ложки;

вода — 50 мл;

корица — 1 палочка;

гвоздика — 3-4 штуки;

соль — щепотка.

Приготовление

Шаг 1. В небольшой кастрюле смешайте клюкву, сок апельсина, цедру, сахар, воду, корицу и гвоздику.

Шаг 2. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.

Шаг 3. Периодически помешивайте соус, чтобы избежать пригорания.

Шаг 4. По вкусу добавьте щепотку соли.

Шаг 5. Снимите соус с огня и дайте ему остыть. Уберите корицу и гвоздику перед подачей.

Шаг 6. Перед подачей соус можно размешать блендером для более однородной консистенции.

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