Клюквенно-апельсиновый соус к мясу: пошаговый рецепт
Ароматный клюквенно-апельсиновый соус идеально подойдет к таким мясным блюдам, как жареная утка, гусь или свинина. Он добавит блюдам особый изысканный вкус.
Клюквенно-апельсиновый соус — это прекрасное дополнение к мясным блюдам на новогоднем столе. Этот соус сочетает в себе сладость апельсинов и кислинку клюквы, создавая изысканный и праздничный вкус, пишет Smak.
Ингредиенты
Для приготовления соуса понадобятся следующие продукты:
- клюква (свежая или замороженная) — 150 г;
- сок апельсина — 100 мл;
- цедра апельсина — 1 чайная ложка;
- сахар — 3 столовые ложки;
- вода — 50 мл;
- корица — 1 палочка;
- гвоздика — 3-4 штуки;
- соль — щепотка.
Приготовление
Шаг 1. В небольшой кастрюле смешайте клюкву, сок апельсина, цедру, сахар, воду, корицу и гвоздику.
Шаг 2. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10-15 минут, пока соус не загустеет.
Шаг 3. Периодически помешивайте соус, чтобы избежать пригорания.
Шаг 4. По вкусу добавьте щепотку соли.
Шаг 5. Снимите соус с огня и дайте ему остыть. Уберите корицу и гвоздику перед подачей.
Шаг 6. Перед подачей соус можно размешать блендером для более однородной консистенции.
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