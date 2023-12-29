Как стать счастливым: 7 простых лайфхаков

Многие считают, что счастье – это что-то недостижимое и независящее от человека. На самом же деле сделать себя счастливым не так уж и сложно.

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Быть счастливыми хотят все, хотя каждый представляет счастье по-своему. Несмотря на то, что сейчас происходит вокруг, люди пытаются найти позитив и ресурс для счастья во всем, что их окружает. Ученые назвали несколько лайфхаков, которые если и не сделают вас абсолютно счастливыми, то хотя бы поднимут настроение и дадут энергию на новые свершения. Что это за методы, пишет CNN.

Спорт

Как бы банально не звучало, но спорт – это жизнь. Физические упражнения способствуют усилению кровообращения, которое, в свою очередь, высвобождает эндорфины по всему телу, создавая ощущение счастья. Именно оно помогает бороться с плохим настроением. Исследования даже показали, что физические упражнения могут помочь облегчить симптомы депрессии. Любая физическая активность имеет значение — бег, езда на велосипеде в помещении, йога, танцы — при условии, что вы потеете. Поможет даже быстрая 20–30-минутная прогулка.

Кстати, о йоге. Она может помочь облегчить симптомы депрессии, а также тревогу, позволяя человеку замедлиться и сосредоточиться на своем дыхании, а не на беспокойстве, разочарованиях и проблемах.

Прогулки на свежем воздухе

Если появилось чувство подавленности, лучше всего выйти на улицу, особенно, если там солнечная погода Человеческий организм вырабатывает витамин D под воздействием солнечных лучей, и исследования показывают, что люди с дефицитом этого витамина, с большей вероятностью будут испытывать депрессию, беспокойство и усталость. Но 20–25 минут солнечного света естественным образом поднимут настроение.

Если же вы работаете дома и не всегда можете выйти на улицу, откройте шторы и впустите в свою квартиру как можно больше света. Это тоже улучшит ваш эмоциональный фон.

Прогулки на улице и общение с друзьями и близкими улучшают психологическое состояние Фото: pexels.com

Ешьте листовую зелень

Темная листовая зелень, такая как шпинат и капуста, богата фолиевой кислотой, обеспечивая 33% рекомендуемой суточной нормы. Это питательное вещество связано со снижением негативного настроения и депрессии, поскольку оно помогает вырабатывать дофамин в мозге. Одно исследование 2012 года показало, что люди среднего возраста, которые потребляли больше всего фолиевой кислоты, имели меньший риск развития симптомов депрессии, чем те, кто ел ее меньше.

Среди других продуктов, которые существенно повышают жизненный тонус и настроение, – шоколад, авокадо, лосось, куркума, кофе, чай со зверобоем и зеленій чай.

Медитация

Медитация — проверенное средство от стресса без вредных побочных эффектов. Исследования показали, что ее преимущества варьируются от уменьшения боли и снижения артериального давления до повышения либидо. Она высвобождает в мозгу "счастливые" химические вещества — серотонин, дофамин и эндорфины — все вместе они улучшают настроение. Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте медитацию с инструктором, чтобы снять стресс или начать утро.

Медитация помогает привести мысли в порядок Фото: Freepik

Нюхайте апельсины

Цитрусовые ароматы, такие как апельсин, лимон и грейпфрут, вызывают положительные химические реакции в мозгу, а также помогают снять стресс. Если вы хотите поднять себе настроение, нанесите несколько капель эфирного масла цитрусовых на точки давления. Вы также можете смешать аромат с цветочным ароматом, например с жасмином, чтобы усилить положительный эффект.

Аромат апельсинов положительно действует на настроение Фото: Pixabay

Играйте со своим питомцем

Наличие собаки или кошки может серьезно улучшить качество жизни: их волнение, когда вы возвращаетесь домой, и их непоколебимая преданность делают их отличными компаньонами. Есть множество причин, по которым домашние животные улучшают ваше здоровье, но они могут в кратчайшие сроки исправить плохое настроение и сделать вас счастливее. Исследование показало, что ласки собаки в течение всего 15 минут высвобождают серотонин, пролактин и окситоцин. Все эти гормоны улучшают настроение, одновременно снижая уровень гормона стресса кортизола.

Домашние животные – источник радости Фото: Live Science

Слушайте музыку и пойте

Музыка повышает настроение. Она высвобождает в организме химический дофамин, обеспечивающий хорошее самочувствие, и вызывает ностальгию. Пение также способствует хорошему настроению. Исследователи из Манчестерского университета обнаружили, что крошечный орган во внутреннем ухе (называемый саккулюсом) связан с частью мозга, которая регистрирует удовольствие. Саккулюс почти мгновенно регистрирует частотные ноты, связанные с пением, создавая ощущение тепла и нечеткости. Так что вперед и пойте в душе, подпевайте в машине или вставайте на сцену караоке.

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