Салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами: просто и очень вкусно

Салат не только аппетитный, но и очень прост в приготовлении, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами, добавляя легкости и свежести новогоднему меню.

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Легкий и свежий салат с яблоками и грецкими орехами станет отличным дополнением к новогоднему столу. Он идеально сочетает в себе хрустящие текстуры и сладко-кислые нотки, делая его прекрасным выбором для праздничного ужина, пишет "Одесская жизнь".

Ингредиенты

Для приготовления этого легкого и витаминного салата понадобятся:

яблоки (красные или зеленые) — 2 штуки;

сельдерей — 2 стебля;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

майонез — 3 столовые ложки;

сметана — 2 столовые ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень (укроп, петрушка) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Яблоки вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками или кубиками.

Шаг 2. Сельдерей нарежьте тонкими полосками.

Шаг 3. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде и грубо измельчите.

Шаг 4. В миске смешайте майонез, сметану и лимонный сок. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 5. В салатнице соедините яблоки, сельдерей и грецкие орехи.

Шаг 6. Заправьте салат подготовленным соусом и аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат с авокадо, помидорами и руколой. Салат с авокадо — идеальное дополнение к новогоднему меню. Он не только вкусный, но и прост в приготовлении.