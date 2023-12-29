Как найти свою любовь: топ советов по свиданиям для мужчин

Если вы одинокий парень и ищете свою идеальную вторую половинку, следуйте этим простым советам и у вас все получиться. Найти свою любовь проще, чем вы думаете.

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Свидания могут оказаться пугающей перспективой. Однако каждое первое свидание может стать началом долгих и счастливых отношений. Вот топ советов для мужчин, которые повысят шансы найти свою любовь. Об этом пишет The Telegraph.

Современные знакомства менее основаны на правилах, чем раньше. Пятьдесят лет назад ожидалось, что мужчина сделает первый шаг, оплатит счет и будет доминировать в отношениях. Сегодня правила свиданий для мужчин стали более мягкими, но мужчины все еще могут чувствовать давление.

Часто парням сложно флиртовать и заводить отношения, отчасти потому, что им трудно открыто говорить об этих вещах с друзьями. Советы по отношениям для мужчин редко становятся темой для разговоров.

Независимо от того, новичок ли вы в свиданиях или возвращаетесь к ним спустя долгое время, этот совет по свиданиям для мужчин придаст вам необходимую уверенность.

Покажите себя

Найти партнера практически невозможно, если вы не рискуете вступить в контакт с человеком, которого никогда раньше не встречали.

Возможно, в прошлом у вас было разбито сердце или вы боретесь с застенчивостью – какой бы ни была причина вашего колебания, важно преодолеть волнение и начать знакомиться с новыми людьми.

По своей природе свидания немного нервируют. Это требует от вас быть уязвимыми и открытыми для нового опыта. Но вместо того, чтобы бежать от него, постарайтесь принять его. Помните, что ваша визави окажется в такой же ситуации и также волнуется.

Знакомьтесь с людьми в Интернете и в реальной жизни

Если вы принадлежите к старшему поколению, вы, вероятно, более склонны знакомиться с людьми лично, а не погружаться в неизвестный мир приложений для знакомств. Но если вы моложе, мысль о том, чтобы завязать разговор с незнакомцем лично, может вас напугать.

На самом деле, один из лучших советов для мужчин на свиданиях — попробовать сочетание этих двух способов. Зарегистрируйтесь на некоторых онлайн-сервисах знакомств и в то же время постарайтесь познакомиться с людьми в реальной жизни. Если общение с незнакомцами в баре вам не по душе, попробуйте заняться новым делом, например, заняться спортом или посетить книжный клуб.

Онлайн-приложения могут стать опорой для людей, которые испытывают трудности с социальным взаимодействием, поэтому старайтесь не полагаться на них слишком сильно. Вам нужно научиться чувствовать себя комфортно среди людей в реальной жизни. Чем чаще вы это делаете, тем легче становится.

Не переусердствуйте со своей техникой флирта

Флиртовать не всегда легко, но если вы слишком над этим задумываетесь, или используете пикаперские трюки, чтобы произвести на кого-то впечатление, вместо того, чтобы полагаться на свое природное обаяние, то дело обречено на провал.

Свидание должно быть комфортным Фото: Pexels

Хороший совет при разговоре с кем-то новым (в сети или лично) — представить, что вы болтаете с другом или членом семьи. Это снимет напряжение, позволит вам расслабиться и быть самим собой.

Встречаясь с людьми в реальной жизни, смотрите им в глаза и улыбайтесь. Внимательно слушайте, когда они говорят, и рассказывайте истории в тему. Во время флирта можно проявлять тактильность, но не переусердствуйте: легкое прикосновение к плечу или руке время от времени вполне допустимо, но более сильное прикосновение может вызвать дискомфорт.

Наконец, помните золотое правило: если собеседники намекают вам, что тема им неинтересна, или некомфортна, то смените тему.

Выберите подходящее место для встречи

Хотя вы можете подумать, что шикарный бар или дорогой ресторан — идеальное место для первого свидания, они не всегда помогают ситуации.

Если вы встречаетесь в шумном и оживленном баре, вам будет сложно вести беседу. Между тем, модные рестораны могут заставить вас чувствовать давление и дискомфорт.

Выберите подходящее место для встречи Фото: Shutterstock

Вместо того чтобы стремиться к чему-то "впечатляющему", выберите место, которое вы хорошо знаете – будь то милое кафе, или любимая пиццерия. Также помните, что вы можете попробовать что-то другое. Не бойтесь предложить пикник в парке или прогулку по художественной галерее.

Если это будет место, где вы находитесь в своей стихии, свидание автоматически пройдет более гладко.

Произведите хорошее впечатление на первом свидании

Один из лучших советов для парней и девушек на свиданиях — выглядеть как можно лучше. Первое впечатление имеет решающее значение. Первый шаг к тому, чтобы произвести хорошее впечатление, — это потратить некоторое время на приведение в порядок своего внешнего вида.

Свидание Фото: Pixabay

Примите душ, потратьте немного времени на прическу и обязательно наденьте что-нибудь чистое (и желательно только что выглаженное). Не существует правил относительно того, что надеть на первое свидание , но трудно ошибиться, выбрав свежую белую рубашку, темный свитер и элегантные джинсы или брюки. Кроссовки хороши, если они только что из коробки.

Помимо внешнего вида, хорошее первое впечатление можно произвести, если быть расслабленным, уверенным в себе и дружелюбным.

Задавайте много вопросов и уберите телефон

Советы по онлайн-знакомствам для мужчин включают использование приложения для знакомств на смартфоне. Однако, когда вы на самом деле на свидании, самое время убрать телефон. Когда вы находитесь в компании, пролистывать и читать сообщения категорически запрещено. Телефон не только может стать плохой привычкой, из-за которой вы теряете способность справляться с социальными ситуациями, но и использование телефона на свидании также указывает другому человеку на то, что он вам неинтересен.

Когда вы на свидании, переведите телефон в беззвучный режим и положите его в карман или сумку. Если оставить его на столе, даже если он перевернут, это означает, что он все еще находится под рукой.

Не будьте слишком резким

На первом свидании может быть сложно достичь идеального баланса. Вы хотите выглядеть уверенным, но не высокомерным, заинтересованным, но не любопытным, вежливым, но не старомодным. Тот же баланс необходимо соблюдать, когда дело доходит до проявления романтического интереса.

Даже если вы уже слышите свадебные колокола, не стоит слишком спешить или предполагать, что ваш партнер чувствует то же самое. Не бойтесь сделать несколько комплиментов и сказать, что вы прекрасно провели время, но не ждите слишком многого. Если вы хотите увидеть девушку снова, пригласите ее на второе свидание, но не будьте настойчивы, если она колеблется или просто говорит "нет".

Старый совет в отношениях для мужчин, что нужно стараться добиться успеха, не является правилом, по которому следует жить, но, безусловно, есть некоторая польза в том, чтобы сдерживать свои чувства до тех пор, пока вы не узнаете человека получше.

Подведите итоги с друзьями

Лучшее, что можно сделать после свидания, — это обсудить это с одним или двумя доверенными друзьями — хорошо ли все прошло и так далее. Как правило, приятель, который находится в преданных и счастливых долгосрочных отношениях, с большей вероятностью окажет вам помощь, чем тот, кто регулярно встречается на одну ночь.

Подведите итоги с друзьями Фото: Freepik

Если свидание прошло хорошо, вы можете поговорить с друзьями о том, как действовать дальше, и получить их совет о том, как составить идеальный план на следующее свидание. А если свидание прошло неудачно, то друзья поднимут вам настроение.

Напомним, ранее Фокус советовал, каким лайфхакам нужно следовать, чтобы стать счастливее.