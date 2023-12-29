Какой стороной класть фольгу на противень для запекания в духовке: простые рекомендации

Несмотря на распространенные мифы, выбор стороны фольги не оказывает значительного влияния на процесс приготовления.

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Использование фольги на кухне — обычное дело не только для многих кулинаров, но и хозяек. Однако часто возникает вопрос: какой стороной класть фольгу на противень? Главное – правильно и безопасно использовать фольгу в кулинарии, следуя основным рекомендациям по приготовлению и тепловой обработке продуктов, сообщает UAportal.

Блестящая против матовой стороны

Алюминиевая фольга имеет две стороны: блестящую и матовую. Разница возникает в процессе производства фольги, когда два слоя материала проходят через валки в процессе прокатки.

Влияние сторон фольги на приготовление пищи

На самом деле, с точки зрения кулинарии, разница между блестящей и матовой сторонами фольги незначительна.

Теплоотражающие свойства у обеих сторон фольги практически одинаковы, поэтому выбор стороны не оказывает значительного влияния на процесс приготовления.

Рекомендации по использованию фольги:

При запекании продуктов в фольге можно использовать любую сторону. Выбор стороны зависит скорее от личных предпочтений. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось с хрустящей корочкой, лучше использовать блестящую сторону наружу. Для сохранения большего количества сока в продукте, например, при запекании мяса, рекомендуется обернуть продукт матовой стороной наружу.

Что говорят производители

Многие производители фольги указывают, что разница между сторонами незначительна и выбор стороны не влияет на качество приготовления пищи.

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