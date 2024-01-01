Бессонная ночь: 6 советов, как улучшить самочувствие после новогодней ночи

Сохранить ясный ум и светлую голову после бессонной ночи может быть непросто, особенно если новогодняя вечеринка удалась на славу. Но есть несколько способов, которые помогут вам на следующий день чувствовать себя лучше.

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Новый год бывает лишь раз в год, поэтому людям не сложно бодрствовать всю ночь, особенно, в веселой компании близких и друзей. Но последствия бессонной ночи для организма могут быть не самыми радужными. Для взрослого человека обычно достаточно щести-семи часов сна, чтобы хорошо отдохнуть и восстановиться. О том, как помочь своему организму восстановиться и минимизировать последствия бессонной ночи пишет Health Shots.

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"Достаточный сон необходим организму для поддержания различных жизненно важных функций и обеспечения оптимальной физической и умственной работоспособности. За это время в организме происходят важные восстановительные процессы, такие как восстановление тканей и рост мышц. Кроме того, достаточный сон играет жизненно важную роль в регулировании гормонального баланса, иммунной функции и обмена веществ", — говорит доктор Сухисмита Раджаманья.

Больше спать — единственный способ помочь организму восстановиться после бессонной ночи. Однако организму потребуются дни, чтобы восполнить пропущенный сон. "Крайне нехорошо лишаться сна даже на 24 часа", — предупреждает доктор Раджаманья.

Она говорит, что лишение сна может повлиять на вашу повседневную жизнь. "Недостаток сна может привести к отсутствию концентрации, раздражительности, сонливости и снижению продуктивности. Возникающая в результате сонливость может ухудшить координацию и время реакции, увеличивая риск несчастных случаев и травм. Более того, снижение производительности на работе может еще больше усугубить негативные последствия лишения сна", — добавляет она.

Исследование, опубликованное в журнале Occupational and Environmental Medicine, утверждает, что бессонница в течение 17–19 часов влияет на организм так же, как и содержание алкоголя в крови в размере 0,05%. Но если вам неизбежно пришлось пережить бессонную ночь, попробуйте эти практические советы, чтобы пережить следующий день.

Не допускайте обезвоживания

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В исследовании , опубликованном в журнале Sleep, говорится, что если вы чувствуете сильную усталость на следующий день после бессонной ночи, то необходимо пить больше воды. Согласно исследованию, у людей, которые спали по шесть часов ночью, была более концентрированная моча и они были более обезвожены, чем те, кто спал по восемь часов.

Отложите тяжелую работу

Можно логично задаться вопросом, стоит ли вообще работать после бессонной ночи и насколько это будет продуктивно. И сследование , опубликованное в Журнале детской ортопедии, указывает на то, что менее восьми часов сна могут увеличить вероятность получения травмы в 1,7 раза.

Откажитесь от вождения автомобиля

За бессонной ночью наступит день, когда вы будете менее бдительны. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что в США 6000 автокатастроф в год происходят из-за недостатка сна.

Воздержитесь от напитков с кофеином

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Потребление слишком большого количества кофеина также может привести к проблемам со сном на следующую ночь! Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine, утверждает, что употребление кофеина за шесть часов до сна может существенно повлиять на ваш сон.

Попробуйте вздремнуть

Практикуйте недолгий дневной сон – всего 10-15 минут сна. В исследовании , опубликованном в рамках Brain Research, говорится, что дневной сон не только помогает вам не чувствовать сонливость, но также улучшает ваши когнитивные способности.

Избегайте принятия важных решений

По словам доктора Раджаманьи, выполнение любой деятельности, требующей концентрации, может быть очень трудным, если вы были лишены сна, поэтому вам следует этого избегать.

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