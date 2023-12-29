Филолог рассказал, как на украинском назвать "пододеяльник" (видео)

Александр Авраменко напомнил украинцам корректные названия постельного белья. Кроме этого, он обратил внимание на правильные ударения в некоторых словах.

Related video

Украинский филолог Александр Авраменко отметил, как на украинском сказать "пододеяльник". Об этом известный педагог рассказал в одном из своих мини-уроков.

По словам языковеда, легкий чехол, который надевают на одеяло — не "підодіяльник". Корректно говорить "підковдра".

Чехол из ткани, который надевают на подушку — "наволока" или "наволочка". А мешок, в который насыпают перья для подушки или перины — "напірник".

Также Александр Авраменко отметил, что не "простынь", а "простирадло" или "простирало".

Кроме этого, педагог обратил внимание, что ударение в слове "подушка" падает на второй слог. А "постіль" тем временем имеет двойное ударение.

"Давайте заботиться о том, чтобы Украина говорила грамотно", — отмечает Авраменко.

Александр Авраменко

Отметим, что Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Он записывает экспресс-уроки правильного использования украинского языка и издает книги для подготовки к экзаменам.

Напомним, как правильно говорить, когда мы хотим описать процесс связи с кем-то по телефону.

Также Фокус писал об уместности употребления в украинском языке слова "спасибі".