Рецепт легкого соуса на основе греческого йогурта: вкусно и полезно
Легкий соус — это идеальный выбор для тех, кто ищет нежный и в то же время ароматный дополнительный элемент к блюдам.
Соус на основе греческого йогурта станет отличным дополнением к вашему новогоднему столу. Он не только вкусный, но и полезный, что делает его идеальным выбором для праздничного ужина. Этот соус отлично подойдет к салатам, мясным и рыбным блюдам, придавая им свежий и изысканный вкус, сообщает Smak.
Ингредиенты
Для приготовления легкого соуса понадобятся:
- греческий йогурт — 1 стакан;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- свежий укроп — небольшой пучок;
- лимонный сок — 1 столовая ложка;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- мед (по желанию) — 1 чайная ложка.
Приготовление
Шаг 1. В глубокой миске смешайте греческий йогурт с оливковым маслом до однородной консистенции.
Шаг 2. Чеснок измельчите или пропустите через пресс и добавьте к йогурту.
Шаг 3. Укроп мелко нарежьте и добавьте в миску.
Шаг 4. Влейте лимонный сок и, при желании, добавьте мед для легкой сладости.
Шаг 5. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 6. Перед подачей дайте соусу настояться в холодильнике примерно 30 минут, чтобы вкусы соединились.
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