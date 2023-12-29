Ким Кардашьян озадачила поклонников фото с двумя большими пальцами на руке

Мнения пользователей относительно фото разделились. Одни решили, что Ким переборщила с фотошопом, другие предположили, что єто – работа искусственного интеллекта.

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Рождественское фото светской львицы и бизнесвумен Ким Кардашьян с ее 11-летней дочерью Норт вызвало немало вопросов у пользователей после того, как особо внимательные обратили внимание на ее руки, вернее, на правую руку. Дело в том, что если присмотреться, то у знаменитости на ней целых два больших пальца.

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Некоторые пользователи предположили, что звезда просто сложила две руки вместе, потому и получилась такая оптическая иллюзия, но другие спорят с этим, отметив что ее левая рука отведена за спину.

Фото Ким, которое вызвало массу вопросов Фото: Instagram/kimkardashian

Большинство сошлись на том, что Ким, скорее всего, перестаралась с фотошопом, пытаясь придать руке более четкую и изящную форму. Были и те, кто предположил, что в этот раз при редактировании снимков она воспользовалась искусственным интеллектом.

"Почему на фото 4 у тебя два больших пальца?", "Это кричит о неудаче с искусственным интеллектом", "Лол, мы все знаем, что Ким известен своими монтажными работами", "Ее кулаки вместе", – пишут фолловеры звезды.

Ким Кардашьян никак не прокомментировала домыслы подписчиков, оставив им возможность и дальше строить предположения.

Ранее Фокус писал, что дочь Ким Кардашьян получила в подарок дизайнерскую сумочку с изображением плачущей матери.