Потеют окна в доме: почему это происходит, и что делать

Влага на внутренней стороне окна в доме или квартире доставляет массу неудобств. От нее могут начать сыреть откосы и образовываться лужи на подоконнике. У этого явления есть свои причины.

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Металлопластиковые окна сегодня стоят практически в каждом доме и кварттире. Они пользуются спросом из-за своего эстетичного внешнего вида, звукоизоляционных свойств и способности удерживать тепло. Однако вместе с тем есть одна проблема, с которой сталкиваются многие владельцы жилья, а именно – образованием конденсата на внутренней стороне стекол. Проще говоря, окна потеют. Какие причины этого явления, и как с ним бороться, рассказал ресурс "Веселый дом".

Чаще всего окна потеют зимой, когда внутри жтлья тепло, а на улице – мороз. В такие дни количество конденсата на стекле может быть довольно большим, и он, капая, образовывает лужицы на подоконнике.

Основные причины потения окон

Однокамерные стеклопакеты . Разная температура внутреннего и наружного стекла способствует возникновению конденсата.

. Разная температура внутреннего и наружного стекла способствует возникновению конденсата. Плохая вентиляция. Отсутствие вентиляционных решеток или их неисправность приводит к тому, что влажный воздух в помещении не абсорбируется.

Отсутствие вентиляционных решеток или их неисправность приводит к тому, что влажный воздух в помещении не абсорбируется. Повышенная влажность в помещении.

Комнатные цветы . Цветы на подоконниках могут повлиять на то, что запотевают стекла. Из влажной почвы и листьев растений испаряется масса влаги.

. Цветы на подоконниках могут повлиять на то, что запотевают стекла. Из влажной почвы и листьев растений испаряется масса влаги. Негерметичность стеклопакета .

. Система отопления. Батарея не только лишь нагревает воздух, да и высушивает его. Но над ней расположен широкий подоконник, теплый воздух не поднимается и не высыхает, избыток влаги оседает. В результате можно заметить лужи на подоконнике.

Конденсат на окнах – явление очень распространенное Фото: Racool_studio/Freepik

Где чаще всего потеют окна

Наиболее подвержена этому кухня, что неудивительно. Как правило, именно в кухне высокая влажность, которая является результатом приготовления еды, из-за чего воздух в комнате становится выше, а пар от кастрюль или чайников оседает на окнах.

Балкон и лоджия. Балкон – буфер между улицей и квартирой, поэтому там тоже имеют место перепады температуры, провоцирующие конденсат. Добавьте сюда плохое проветривание. То же – и на лоджии.

В деревянном доме пластиковая конструкция может "потеть" чаще всего из-за отсутствия вентиляции или печного отопления, приводящего к неравномерному прогреванию воздуха.

Кроме того, стоит учесть еще один момент. Чем выше этаж дома, тем более вероятно запотевание окон. Это обусловлено тем, что крыши в большинстве многоэтажек утеплены не очень качественно.

Комнатные цветы – одна из причин запотевания окон Фото: freepik

Что делать?

Бороться нужно не со следствием, а с причиной запотевания окон.

Если проблемы с вентиляцией, необходимо их устранить Вентиляционные решетки на стеклопакетах закрывать нельзя. Кроме того, их необходимо периодически чистить.

Проветривание – один из методов, который в разы уменьшит количество конденсата на стекле. Особенно важно это делать после влажной уборки, стирки, душа.

Широкие подоконники. Так как через подоконник воздух не поднимается и не высыхает, рекомендуется выполнить в нем небольшие отверстия, обрезать его и вставить конвекционные решетки или перенести саму батарею в сторону (что не всегда реально).

Выбор качественных стеклопакетов. Это то, на чем определенно не стоит экономить. так же следует пользоваться услугами опытных мастеров, которые правильно рассчитают точку росы и установят окна так, что они не будут доставлять неудобств.

Утепление наружных стен и герметизация откосов.

Установка кондиционера.

Чтобы не потели окна на кухне, стоит во время готовки включать вытяжку, а затем проветривать комнату.

На балконе и лоджии необходимо делать проветривание каждый день, установить двойные или тройные стеклопакеты, утеплить внутри и с улицы и, при возможности, установить кондиционер.

Мытье как борьба с конденсатом

Мытье окон со специальными средствами поможет уменьшить количество конденсата.

Самое простое средство – солевой раствор из четырех литров теплой воды и столовой ложки. Главное – хорошо перемешать все, чтобы не остались крупинки соли, способные поцарапать стекло. Мыть окно нужно хлопковой салфеткой.

Спирт. Сначала протереть стекло мыльным раствором и дать ему подсохнуть. Затем смочить салфетку в спирте и нанести на стекло. Этот способ, кстати, предотвратит замораживание стекла зимой.

Смесь из 2 гр. соснового скипидара, 10 гр. глицерина и 20 гр. калиевого масла. Окно сначала хорошо протереть влажной тряпкой, а затем ватным Перед нанесением стекло следует вымыть с помощью влажной тряпки. При помощи ватного диска нанести пасту на стекло и отполировать шерстяной тканью.

Газета. После того как опрыскали стекло средством для мытья окон, протрите газетой досуха. Типографская краска имеет водоотталкивающий эффект, благодаря чему хорошо уберет избыток конденсата.

Смесь из одной части глицерина и 10 частей спирта. Сначала протрите окно насухо хлопковой салфеткой, после чего нанесите смесь на стекло. Спирт выветрится, а глицерин образует тонкую пленку, которая и будет защищать от запотевания стекла изнутри.

Если пластиковые окна сильно потеют, можно их помыть с помощью специальных химических средств, которые продаются в магазинах.

Мытье окон специальными средствами поможет уменьшить конденсат Фото: rawpixel.com

Ранее Фокус писал, как металлопластиковые окна помогут создать уют на балконе.