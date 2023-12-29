Какие продукты не стоит хранить в холодильнике: список
Правильное хранение продуктов помогает сохранить их свежесть, вкус и питательные вещества. Не забывайте, что не все продукты подходят для хранения в холодильнике.
Многие из нас привыкли хранить большую часть продуктов в холодильнике, полагая, что это лучший способ продлить их свежесть. Однако некоторые из них могут утратить вкус, текстуру или питательные вещества, если их хранить при низких температурах, сообщает Meta.
1. Томаты.
Хранение томатов в холодильнике может привести к потере их аромата и изменению текстуры. Лучше хранить их при комнатной температуре.
2. Картофель.
Холод превращает крахмал картофеля в сахар, изменяя его вкус и текстуру. Храните картофель в прохладном, темном месте.
3. Лук.
В холодильнике лук быстро портится и становится мягким. Лучше хранить его в сухом, хорошо вентилируемом месте.
4. Чеснок.
Чеснок может начать прорастать или плесневеть, если его хранить в холодильнике. Храните его при комнатной температуре в сухом месте.
5. Хлеб.
Хлеб в холодильнике быстро высыхает. Лучше хранить его при комнатной температуре и пользоваться им в течение нескольких дней.
6. Базилик.
Базилик быстро вянет и теряет аромат в холодильнике. Лучше хранить его в стакане воды при комнатной температуре.
7. Кофе.
Хранение кофе в холодильнике может привести к поглощению запахов и потере аромата. Храните кофе в герметичном контейнере при комнатной температуре.
8. Тропические фрукты.
Многие тропические фрукты, такие как бананы, манго и ананасы, не переносят холод и могут быстро портиться в холодильнике.
9. Мед.
Холод делает мед густым и кристаллизованным. Лучше хранить его при комнатной температуре.
10. Шоколад.
На шоколаде или шоколадных конфетах при хранении в холодильнике появляется белесый налет, который свидетельствует о наличии в составе какао-масла. Он не влияет на вкусовые свойства, но существенно портит внешний вид.
11. Оливковое масло.
Холодная температура губительно влияет на консистенцию оливкового масла. При длительном хранении в холодильнике это масло приобретает горький вкус.
12. Ореховое масло.
В холодильнике арахисовое масло может засохнуть и затвердеть. Лучше всего его оставлять в кухонном шкафу.
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