Не только с друзьями: как встретить Новый год в одиночестве

Новогодняя ночь ассоциируется с шумными празднованиями и большими компаниями. Однако не всегда есть возможность отметить праздник именно так, особенно в наше время.

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Постарайтесь не переживать из-за того, что в новогоднюю ночь можете остаться наедине. Считайте это возможностью побаловать себя, попробовать что-то новое или выйти за пределы своей зоны комфорта. Есть много способов развлечь себя в канун Нового года и почувствовать себя прекрасно, празднуя без друзей. О способах замечательного времяпрепровождения даже наедине пишет E How.

Важно

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Побалуйте себя

Встретьте Новый год, относясь к себе хорошо. То, что вы празднуете наедине, не означает, что вы не должны провожать старый год с некоторыми "поблажками", будь то вкусная еда, немного шампанского или любая другая традиция, которая вам нравится. Приготовьте себе любимый ужин — возможно, пиццу, пасту или брускетты. Откройте шампанское (возможно, безалкогольное) и отпразднуйте все, чего вы достигли в течение года. Примите горячую ванну, а затем встретьте Новый год, послушав любимый альбом или просмотрев любимый фильм. Наслаждайтесь драгоценным временем с самым важным человеком в своей жизни, не отказывая себе в своих же желаниях.

Выйдите на улицу

Будучи в городе, отправьтесь на местную новогоднюю ярмарку. Конечно, последние годы в Украине нет массовых громких празднований, однако можно посмотреть на местную елку и попробовать сезонные вкусности, при этом поддержав малые бизнесы. Если вы живете в сельской местности, подумайте о том, чтобы снять номер в гостинице и отправиться в ближайший город. Возьмите вкусный ужин в баре отеля. Одним из замечательных преимуществ современной жизни является то, что в больших городах всегда есть возможность заказать любую еду и напитки.

Дышите свежим воздухом или проводите время с любимым фильмом — выбирать только вам. Также можно отправиться в кинотеатр. Сейчас в Украине идут показы "Феррари", "Аквамена", "Первой леди", "Анатомии падения" и других громких фильмов. На помощь также может прийти какой-то из популярных стриминговых сервисов, где также есть ряд тематических картин, которые могут создать соответствующее настроение.

Фото: Getty Images

Найти свидание

Еще одно преимущество этой эпохи заключается в том, что существует много способов найти человека для свидания с помощью технологий. Если вы хотите провести праздник с кем-то, найдите его (ее) в сети. Зарегистрируйтесь на сайте для знакомств или загрузите приложение на свой телефон, которое поможет вам познакомиться с незамужними людьми в вашем регионе. Скажите откровенно, что вы ищете кого-то, с кем бы хотели провести новогоднюю ночь.

Относитесь к этому как к обычному вечеру

Собираясь на один большой праздник, всегда есть возможность его не праздновать. Старайтесь не думать о дне, а занимайтесь своими обычными делами. Большие праздники — отличное время для того, чтобы заняться делами, когда вы не заняты их празднованием. Займитесь рабочим, творческим или личным проектом, на который у вас всегда не хватало времени. Рассматривайте вечер как подарок свободного времени, чтобы делать все, что угодно, без других людей, которые мешают этим планам. Одним из преимуществ одиночества является то, что эгоистично тратить свое время вполне приемлемо.

Подытожите свой год: достижения и потери. Составьте список планов на следующие 12 месяцев и определите, когда и как воплотите их в жизнь. Проведите это время, перенастраиваясь на новый раздел своей жизни, который, надеемся, будет лучше предыдущего.

Обязательно загадайте желание, сильно-сильно в него поверив. Пусть магия новогодней ночи сделает все возможное, чтобы оно исполнилось.

Напомним, в Украине действует комендантский час, поэтому учитывайте это при планировании празднований.

Также Фокус писал о способах загадать желание на Новый год.