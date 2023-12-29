Вкусно и просто: рецепт шоколадных панкейков с глазурью

Чтобы панкейки были вкуснее, поверх глазури их можно украсить орехами или другими игредиентами по своему вкусу.

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Панкейки никогда долго не задерживаются на столе. Они отлично подходят как для завтрака, так и для перекуса. Если хотите порадовать своих близких, особенно детей, рекомендуем приготовить шоколадные панкейки по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Шоколадные панкейки

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

молоко – 300 мл;

сливочное масло – 50 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 80 гр;

какао-порошок – 30 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для глазури

сливки 33% – 80 мл;

шоколад – 50 гр.

Способ приготовления:

В глубокой посуде перемешать яйцо и сахар. Туда же ввести растопленное сливочное масло, слегка подогретое молоко и снова перемешать.

Постепенно добавить просеянную муку с какао и разрыхлителем и перемешать все до однородности.

Выпекать на сковородке с двух сторон на небольшом огне, под крышкой, без масла.

Для приготовления глазури нагреть сливки, чтобы они были горячими, и залить ими шоколад, все растворить до однородности. Глазурью полить готовые панкейки.

Ранее Фокус писал, как приготовить японские панкейки.