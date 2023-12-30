Закарпатская грибная мачанка – простой и очень вкусный соус из шампиньонов

Грибная мачанка идеально подходит для блюд из картофеля и мяса, а также как соус для пасты, риса или гречневой каши.

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Грибная мачанка — насыщенная подливка или соус, которая очень популярна на Закарпатье. Ее можно подавать практически к любым блюдам: картофельному пюре и драникам, запеченному мясу и птице, любым гарнирам, пасте и даже с блинами. Рецептом грибной мачанки поделился сайт Shuba.

Основа подливки в этом рецепте – свежие шампиньоны, которые можно купить в любое время года. Но вы можете заменить их любыми грибами, которые вам доступны и которые вы любите. Белые сушеные грибы придают мачанке особый благородный аромат, но и без них это блюдо тоже будет очень вкусным.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

сметана – 200 г;

масло сливочное 73% – 100 г;

белые грибы сушеные – 20 г;

молоко – 250 г;

мука пшеничная – 20 г;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Приготовление:

Очистите шампиньоны и нарежьте их тонкими ломтиками. На сковороде растопите половину масла и обжаривайте грибы, пока не выпарится весь грибной сок. На другой сковороде растопите оставшееся масло, добавьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета, постоянно помешивая. Влейте молоко, активно мешая, чтобы избежать образования комков. Варите на слабом огне до загустения соуса. Измельчите в кофемолке или блендере сухие грибы и добавьте в соус вместе со шампиньонами, сметаной, солью и перцем. Тушите 5 минут. Перед подачей посыпьте мелко нарезанной зеленью.

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