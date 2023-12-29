Как найти друзей во взрослом возрасте: пошаговая инструкция

В школе и университете мы постоянно окружены людьми, поэтому проблем с налаживанием социальных связей практически не возникает. Впрочем, во взрослой жизни все меняется, особенно в дистанционном формате обучения или работы.

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Хорошие друзья очень дороги. Немного вещей в жизни важнее, чем поддержка, близкие друзья. Элеонора Рузвельт даже когда-то сказала: "Многие люди будут входить и покидать вашу жизнь, но только настоящие друзья оставят следы в вашем сердце". Однако это может заставить многих из нас задуматься над тем, как найти друзей во взрослом возрасте. Об этом пишет Parade.

Хотя знакомство с новыми людьми может быть сложным, мы все стремимся к общению, а некоторые из нас жаждут новых, захватывающих связей. Так что нам теперь делать? Мы пытаемся найти новых друзей! Вот 10 отличных способов завести новых друзей во взрослом возрасте.

Важно

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1. Проявите инициативу

Если вы видите людей вокруг себя, вам не нужно ждать, пока кто-то к вам обратится и сделает первый шаг. Вместо этого станьте инициатором, даже если вы интроверт, — объясняет Эмбер О'Брайен, терапевт. Начните разговаривать с человеком и поделитесь чем-то о себе. Так же пусть они расскажут о себе. Нет необходимости быть настолько личным во время первого взаимодействия, но обменяйтесь несколькими словами или историями, которые могут вас сблизить.

2. Присоединитесь к новому клубу или организации

Занимайтесь важной для вас деятельностью, где вы, вероятно, встретите других с подобными ценностями и интересами. У вас будет что-то общее, и некоторые из этих связей со временем могут стать долговременной дружбой.

3. Покажите, что вы доброжелательны

"Человек, который имеет друзей, должен проявлять себя доброжелательным", — отмечает психотерапевт Маркеша Миллер.

"Я часто помогаю своим пациентам понять, что вы должны быть тем, кого ищете. Какие качества для вас важны в "друге"? Убедитесь, что вы являетесь примером этого".

4. Не ищите сходства

Если вы не разделяете с кем-то похожее видение и увлечения, это не значит, что вы не можете подружиться.

"Настоящий друг, как глубокий океан, который наблюдает за всеми недостатками другого человека", — говорит О'Брайен.

"Поэтому не осуждайте кого-то, если он/она имеет другое мышление. Если этого не делаете, вы сможете найти новых друзей".

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5. Будьте хорошим слушателем

Если вы заметили, что ваше внимание блуждает, когда кто-то говорит, попробуйте вернуть его к тому, что они говорят. Если вы внимательно слушаете, другие почувствуют, что их уважают и понимают, поэтому предложат вам такое же отношение.

6. Дружите с друзьями друзей

"Это замечательно, если цель — расширить ваш круг", — говорит Миллер. "Многие также считают это удобным и безопасным, потому что они, вероятно, разделяют многие характеристики вашего общего друга".

7. Оставайтесь на связи

После того, как вы пообщались с человеком и обменялись контактными номерами, не забудьте позвонить или отправить ему сообщение, утверждает О'Брайен. Позвоните им и попросите о следующей встрече. Или вы также можете общаться по телефону. Открываться кому-то часто — это очень важно для развития крепкой дружбы, пока это не беспокоит другого человека.

8. Скажите "да"

Это указание, которым актеры пользуются во время импровизации, и оно также касается новых друзей. Гуарино объясняет, что ответ "да" может выглядеть как открытость к попыткам новых вещей, но это также может выглядеть как просто открытость к тому, куда вас заведет разговор.

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9. Повышайте уверенность в себе

Когда вы уверены и нравитесь себе, другим легче увидеть в вас эти качества, отмечает Миллер. Нравиться себе и быть в здоровом умственном и эмоциональном состоянии является важным шагом к установлению новых отношений. Целью должно быть не только создание дружбы, но и ее поддержка.

10. Улыбнитесь

О'Брайен объясняет, что улыбка, зрительный контакт с кем-то, положительно повлияют на другого человека. Разговор с теплой улыбкой и постоянный зрительный контакт заставляет другого человека чувствовать себя комфортно и заинтересовано в разговоре.

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