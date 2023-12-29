Утка в духовке: рецепт невероятно вкусного блюда на новогодний стол (видео)
Утку для маринования и запекания лучше брать молодую. Когда будете погружать ее в маринад, следите, чтобы она лежала грудкой вниз. Если приготовить все правильно, она получится очень вкусной и сочной.
Сочная утка с румяной корочкой, запеченная в духовке, – одно из лучших блюд на Новый год. Рекомендуем приготовить ее по рецепту известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. Невероятный маринад, правильное запекание – и вы получите нереально вкусную уточку с румяной корочкой.
Утка в духовке
Ингредиенты:
- утка – 2 кг.
Для маринада:
- соевый соус – 150 мл;
- белое вино – 150 мл;
- тимьян – 3-4 веточки;
- чеснок – 4 зубчика;
- цедра апельсина – 1 шт;
- сок апельсина – 2 шт
- корица – 1 палочка;
- лавровый лист – 4 шт;
- душистый перец – 8 шт;
- соль – 1 ст. л;
- вода – 700-800 мл.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для маринада хорошо перемешать. Залить ими утку в большой посуде, поместив ее грудкой вниз. Выдержать ее в маринаде 24 часа.
По истечении этого времени поместить утку в пакет для запекания и отправить на 30 минут в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, чтобы утка прогрелась.
Затем сверху рукав, в котором запекается птица, накрыть фольгой, чтобы кожа быстро не сгорела, и отправить в духовку с той же температурой на полтора часа.
Зеленые яблоки помыть, порезать, карамелизировать их на сковороде с сахаром. В утке появляется не очень приятный розовый сок, аккуратно его извлечь, чтобы он не впитался в яблоки, и наполнить утку яблоками.
В духовке уже на чистом противне готовить утку до красивого цвета.
Чтобы убедиться, что утка готова, проткните ее шпажкой. Обратите внимание на сок, который выделился в месте прокола. Если он светлый и прозрачный, значит, мясо готово, если мутный – блюдо стоит еще подержать в духовке.
Ранее Фокус писал, как приготовить утку по-донецки.