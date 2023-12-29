Креветки с чили и авокадо: рецепт острой закуски

Креветки с авокадо идеально сочетаются с легкими белыми винами или прохладным пивом. Такая закуска не только удовлетворит любителей острых блюд, но и порадует гостей своим оригинальным сочетанием вкусов.

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Острая закуска с креветками, перцем чили и авокадо — идеальный выбор для тех, кто любит пикантные блюда. Она прекрасно подойдет для новогоднего стола, добавляя экзотическое разнообразие традиционным закускам, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления закуски понадобятся:

креветки (очищенные) — 200 г;

спелое авокадо — 1 штука;

черри помидоры — 100 г;

красный лук — 1/2 штуки;

острый перец чили — 1 штука;

сок лайма — 2 столовые ложки;

кинза — небольшой пучок;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Креветки быстро обжарьте на сковороде с небольшим количеством оливкового масла до готовности. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 2. Авокадо очистите и нарежьте маленькими кубиками.

Шаг 3. Черри помидоры нарежьте пополам.

Шаг 4. Красный лук мелко нарежьте.

Шаг 5. Острый перец чили измельчите, удалив семена, если хотите уменьшить остроту.

Шаг 6. Смешайте креветки, авокадо, помидоры, лук и чили в большой миске.

Шаг 7. Добавьте сок лайма и оливковое масло. Аккуратно перемешайте.

Шаг 8. Посыпьте мелко нарезанной кинзой и еще раз аккуратно перемешайте.

Шаг 9. Дайте закуске настояться в холодильнике в течение 15-20 минут перед подачей.

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