Просто и изысканно: паштет из куриной печени с финиками
Приготовьте этот нежный паштет с необычным ингредиентом для праздничного стола. Красиво подать его можно на поджаренных тостах, украсив маслинами и каперсами.
Паштет из куриной печени с финиками — прекрасное сочетание сладости и пикантности, идеально подходящее для крекеров и брускетт. Эта нежная намазка придаст изысканность вашему столу и порадует гостей своим необычным вкусом. Рецептом печеночного паштета с финиками поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- куриная печень — 600 г;
- репчатій лук — 60 г;
- финики — 100 г;
- арахис — 50 г;
- белое вино, яблочный сидр или коньяк — 100 мл;
- сливочное масло — 60 г;
- сливки — 120 г (или сухое молоко 30 г + 120 мл бульона);
- растительное масло;
- петрушка;
- чеснок, соль, черный перец, тимьян.
Приготовление
Шаг 1
Мелко нарезанный лук обжариваем с растительным маслом до мягкости, понадобится 5-6 минут и две столовые ложки масла.
Шаг 2
Куриную печень кладем в кипящую соленую воду. Отвариваем 5 минут после закипания воды. Откидываем на дуршлаг.
Шаг 3
Отваренную печенку кладем в сковороду. Добавляем мелко нарезанные финики. Наливаем белое вино, яблочный сидр или немного коньяка.
Шаг 4
Добавляем 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки. По вкусу солим и перчим, насыпаем половину чайной ложки сушеного тимьяна.
Шаг 5
Арахис толчем в ступе. Насыпаем толченые орехи в сковороду. Добавляем измельченный зубчик чеснока.
Шаг 6
Обжариваем печенку с приправами 7-10 минут.
Шаг 7
Перемалываем готовую куриную печень в мясорубке. Добавляем нарезанное кубиками размягченное сливочное масло.
Шаг 8
Смешиваем масло с теплой печенкой, вливаем сливки (или сухое молоко, разведенное в бульоне).
Шаг 9
Вымешиваем, пробуем на соль, остужаем в холодильнике.
Шаг 10
Паштет из куриной печени со сливками будет храниться в морозилке несколько месяцев, в холодильнике — 48 часов.
Шаг 11
Для праздничной подачи намазываем паштет на крекеры, тосты или брускетты. Сверху выкладываем немного зеленого лука, маслины и каперсы. Приятного аппетита!
Напомним, красивый и простой рецепт печеночного паштета с яблочным желе. Нежный паштет из печени с нотками мускатного ореха прекрасно сочетается по вкусу с яблоками и корицей. А две разные текстуры в одном блюде сделают его по-настоящему интересным.
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