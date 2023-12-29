Топ-7 стрижек, которые будут популярны в 2024 году

В 2023 году все любили стрижку боб в разных вариациях. Но перед Новым годом есть свежий взгляд. И стилисты рассказали, какие стрижки будут популярны в 2024 году.

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Хотя большинство любит вдохновляться трендами из TikTok, или образами знаменитостей, но модные эксперты проконсультировались с парикмахерами, стилистами и колористами. И уже они спрогнозировали, какие стрижки будут популярны в 2024 году. Об этом пишет Refinery29.

В 2023 году все было посвящено бобам — особенно любили итальянский боб. На 2024 год семь профессионалов спрогнозировали несколько тенденций.

Многослойная стрижка

Винни Жисмонди, парикмахер популярного салона Hairrari, считает, что многослойная стрижка станет самой большой тенденцией года для средней длины волос.

Многослойная стрижка

Почему это в тренде: эта стрижка подходит для людей любого пола и структуры волос, идеально подходит для тех, кто хочет отрастить волосы и сохранить некоторую длину и форму.

Как об этом попросить: если вы хотите сделать короткую стрижку или хотите сохранить некоторую длину, попросите остричь квадратные слои.

Мягкий боб

Присцилла Валлес , знаменитый парикмахер, считает, что мягкий, или французский боб станет популярным в 2024 году. Представьте себе короткую стрижку с мягкими слоями, которые ниспадают прямо под мочку уха.

Мягкий боб

Почему это в тренде: этот стиль зародился в Европе в 1920-х годах, но с тех пор стал общепризнанной классикой. Это легкий и кокетливый образ, имитирующий парижский и европейский стиль.

Как об этом попросить: это, безусловно, одна из самых сложных стрижек, которую сделать правильно. Мастеру лучше показать фото. Важно учитывать естественную текстуру ваших волос и вашу готовность укладывать волосы. Лучше вооружиться круглой щеткой при сушке феном, чтобы волосы были гладкими, но объемными. И можно использовать легкий лак для завершения прически и разглаживающую сыворотку на кончиках, чтобы волосы оставались здоровыми и увлажненными.

"Экстремальные" волосы

Гарри Джош, знаменитый парикмахер и основатель бренда, считает, что будут в моде короткие волосы и яркие цвета. "Я чувствую, что мы живем в мятежный период в мире, и люди устали и хотят перемен, чтобы выйти за рамки нормы. Я думаю, что Doja Cat — отличный пример экстремального, радикального стиля", — говорит он.

"Экстремальные" волосы

Почему это в тренде: это признак нашего времени. За последнее десятилетие мы наблюдали очень много одних и тех же тенденций в области волос, и я думаю, что нам предстоит серьезный сдвиг, и я верю, что следующий год станет его началом.

Как попросить: Обязательно принесите фотографии! Старайтесь придерживаться стилистов, которые уже делали подобные стрижки раньше, наш обычный стилист может оказаться не лучшим помощником для таких радикальных изменений. Если вы видите стрижку, которая вам нравится, просто спросите, где человек стригся.

Укороченная "Рэйчел"

Парикмахер Мэтт Ньюман считает, что в трендах будет многослойная стрижка "Рэйчел", названная так в честь Рэйчел из "Друзей".

Укороченная "Рэйчел"

Почему это в тренде: она будет популярна, потому что это естественное развитие существующей тенденции на короткие стрижки. Прошлой осенью наблюдалась огромная тенденция к коротким бобам, и в 2024 году мы увидим, как все эти стрижки отрастут.

Как об этом попросить: лучший способ отрастить боб — это подстригать и придавать форму слоям в течение года, пока длина не вернется. Если вы просите об этой стрижке, самая важная часть разговора со стилистом — выяснить, что для вас означают "слои". Хотите увидеть свой самый короткий слой над ухом? Очень важно определить расположение самого короткого слоя.

Укороченная стрижка пикси

Родриго Падилья, парикмахер салона Jenna Perry Hair, считает, что именно текстурированная стрижка пикси — будет главной стрижкой 2024 года. Этот стиль представляет собой современный взгляд на классическую стрижку пикси, характеризующуюся текстурированными слоями и немного большей длиной на макушке.

Укороченная стрижка пикси

Почему это в тренде: история стрижки пикси восходит к 1950-м годам, когда такие звезды, как Одри Хепберн, популяризировали короткий и шикарный стиль. Современная версия имеет текстуру, что делает ее подходящей для более широкого спектра форм лица и типов волос.

Как попросить об этом: чтобы запросить текстурированную или короткую стрижку пикси, люди должны попросить пикси с текстурированными слоями для придания движения и объема. При выборе учитываются форма лица, густота волос и личные предпочтения в стиле.

Боб 1990-х

Джордан Люгер, парикмахер салона Jenna Perry Hair, считает, что боб в стиле Виктории Бекхэм конца 1990-х будет главной стрижкой года.

Боб 1990-х

Почему это в тренде: короткие стрижки, особенно боб в стиле 90-х, будут популярны, потому что женщины начинают понимать, что длинные волосы — не единственный показатель нашей женственности. В последнее время Джордан заметил, что все больше и больше его клиенток выбирает именно этот стиль.

Как об этом попросить: показать фото и объяснить, насколько короткую стрижку вы хотите.

"Легкая" стрижка

Стилист Ханна Кэссиди считает, что 2024 год будет годом "легких" стрижек, что для разных людей может означать разные вещи. Она это рассматривает, как как принятие вашей естественной текстуры таким образом, чтобы вы могли свести к минимуму укладку, уделять первоочередное внимание здоровью волос и распределять посещения по уходу.

"Легкая" стрижка

Почему это в тренде: сейчас мы обращаем внимание на два важных движущих фактора: практичность и гибкость. Я знаю, что это, вероятно, не звучит сексуально или шумно, но мы живем в эпоху, когда внимательность к нашим финансам является необходимостью, а идти в ногу с циклом трендов просто невозможно. Поэтому перед парикмахерами стоит задача создать образы, которые со временем будут отрастать и изящно смотреться. Благодаря урокам TikTok и YouTube люди получают более обширные знания в области стилизации своими руками, поэтому создавать множество различных стилей стало проще, чем когда-либо, просто заменяя один инструмент или технику на другой.

Как об этом попросить: во-первых, сходите к стилисту, у которого вы и будете стричься потом. Легкая прическа – это марафон, а не спринт. Вам нужен стилист, который понимает естественное состояние и структуру ваших волос и может рассказать вам об образе жизни, о том, что вам нравится или что вас раздражает в ваших волосах, а также о том, чего вы хотите достичь.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какая стрижка стала самой популярной этой зимой. Такую же носит Дженна Ортега.