Праздничный шедевр: буженина в медовом соусе
Нежная и ароматная домашняя буженина – идеальное блюдо для праздничного застолья. К тому же готовится она очень просто.
Буженина в медовом соусе – это изысканное и вкусное блюдо, которое придаст особенную атмосферу любому праздничному столу. Чтобы приготовить буженину, вам понадобится цельный кусок мяса весом не меньше килограмма, который нужно замариновать, а потом запечь в духовке. Запекание мяса большим куском делает его удивительно сочным и ароматным. Рецептом буженины в медовом соусе подедился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- свинина (лопатка, шея) — 1,1 кг;
- соль — 50 г;
- мед — 50 г;
- лавровый лист — 4 шт.;
- гвоздика, черный и душистый перец — по вкусу;
- чеснок — 5 зубчиков;
- соевый соус — по вкусу;
- хмели-сунели — 1 ст. л.;
- растительное масло — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Удалите пленки с мяса, оставив тонкие полоски жира по краям куска.
Шаг 2
Отмерьте воду для приготовления маринада. Для этого поместите мясо в большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала его на 1-2 см. Воду слейте в сотейник.
Шаг 3
Добавьте в воду соль, черный перец, лавровый лист, гвоздику, чеснок и душистый перец. Варите 5 минут после закипания. Снимите с огня, добавьте половину меда и остудите до комнатной температуры.
Шаг 4
Залейте мясо холодным маринадом и поставьте в холодильник на 24 часа.
Шаг 5
Обсушите буженину бумажным полотенцем. Достаньте из маринада чеснок и нашпигуйте им мясо. Для этого тонким ножом делайте глубокие проколы в куске мяса и в образовавшиеся прорези вкладывайте зубчики чеснока.
Шаг 6
Смешайте оставшийся мед, соевый соус и растительное масло. Обмажьте мясо этой смесью и посыпьте хмели-сунели со всех сторон.
Шаг 7
Заверните буженину в бумагу для выпечки и перевяжите кулинарной ниткой. Затем заверните в фольгу и положите на противень.
Шаг 8
Запекайте при 200 градусах Цельсия 10 минут, затем снизьте температуру до 150 градусов и продолжайте готовить еще 50 минут.
Шаг 9
Дайте буженине остыть, затем распакуйте. Сок, выделившийся во время запекания, используйте для приготовления соуса к мясу.
Напомним, рецепт свинины, запеченной в духовке. Вкусное и сочное мясо, запеченное в духовке, — идеальное горячее блюдо для праздничного стола.
Ранее Фокус писал, как приготовить свинину, тушенную в молоке. Свинина, приготовленная в молоке, имеет очень яркий аромат и нежную консистенцию. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.