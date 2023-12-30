Праздничный шедевр: буженина в медовом соусе

Нежная и ароматная домашняя буженина – идеальное блюдо для праздничного застолья. К тому же готовится она очень просто.

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Буженина в медовом соусе – это изысканное и вкусное блюдо, которое придаст особенную атмосферу любому праздничному столу. Чтобы приготовить буженину, вам понадобится цельный кусок мяса весом не меньше килограмма, который нужно замариновать, а потом запечь в духовке. Запекание мяса большим куском делает его удивительно сочным и ароматным. Рецептом буженины в медовом соусе подедился сайт Shef Donna.

Ингредиенты:

свинина (лопатка, шея) — 1,1 кг;

соль — 50 г;

мед — 50 г;

лавровый лист — 4 шт.;

гвоздика, черный и душистый перец — по вкусу;

чеснок — 5 зубчиков;

соевый соус — по вкусу;

хмели-сунели — 1 ст. л.;

растительное масло — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Удалите пленки с мяса, оставив тонкие полоски жира по краям куска.

Шаг 2

Отмерьте воду для приготовления маринада. Для этого поместите мясо в большую кастрюлю и залейте холодной водой так, чтобы она покрывала его на 1-2 см. Воду слейте в сотейник.

Шаг 3

Добавьте в воду соль, черный перец, лавровый лист, гвоздику, чеснок и душистый перец. Варите 5 минут после закипания. Снимите с огня, добавьте половину меда и остудите до комнатной температуры.

Шаг 4

Залейте мясо холодным маринадом и поставьте в холодильник на 24 часа.

Шаг 5

Обсушите буженину бумажным полотенцем. Достаньте из маринада чеснок и нашпигуйте им мясо. Для этого тонким ножом делайте глубокие проколы в куске мяса и в образовавшиеся прорези вкладывайте зубчики чеснока.

Шаг 6

Смешайте оставшийся мед, соевый соус и растительное масло. Обмажьте мясо этой смесью и посыпьте хмели-сунели со всех сторон.

Шаг 7

Заверните буженину в бумагу для выпечки и перевяжите кулинарной ниткой. Затем заверните в фольгу и положите на противень.

Шаг 8

Запекайте при 200 градусах Цельсия 10 минут, затем снизьте температуру до 150 градусов и продолжайте готовить еще 50 минут.

Шаг 9

Дайте буженине остыть, затем распакуйте. Сок, выделившийся во время запекания, используйте для приготовления соуса к мясу.

Напомним, рецепт свинины, запеченной в духовке. Вкусное и сочное мясо, запеченное в духовке, — идеальное горячее блюдо для праздничного стола.

Ранее Фокус писал, как приготовить свинину, тушенную в молоке. Свинина, приготовленная в молоке, имеет очень яркий аромат и нежную консистенцию. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.