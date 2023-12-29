IT-миллиардер Брайан Джонсон показал, что ест ради сохранения вечной молодости

Брайан Джонсон начал менять свой образ жизни в 2019-м. Сейчас, утверждает он, у него кожа 28-летнего человека, сердце 37-летнего, а объем легких, как у 18-летнего.

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46-летний предприниматель в области биотехнологий Брайан Джонсон, который прославился тем, что перелил себе плазму крови своего 17-летнего сына, чтобы сделать себя моложе и обернуть старение вспять, тратит до двух миллионов долларов в год на интенсивный режим под названием Project Blueprint. В его рамках он придерживается строгой растительной диеты, включающей смесь твердой и мягкой пищи, пишет Business Insider.

Большую часть своего состояния миллиардер накопил, основав компанию по обработке платежей Braintree и продав ее eBay за 800 миллионов долларов в 2013 году. Но он признает, что на протяжении многих лет принимал некоторые неправильные решения в отношении здоровья, в том числе злоупотреблял углеводами и сахаром до поздней ночи.

В 2019 году он начал менять свой образ жизни. Сейчас мужчина начинает день со смузи "Зеленый гигант", наполненного добавками. На обед у него может быть миска с овощами, а на десерт – фруктово-ореховый пудинг.

По его словам, он потребляет около 1977 калорий в день, а приемы пищу у него с 6 до 11 часов утра, причем в 8 утра Брайан обедает.

Вместе с экспертами в области здравоохранения он разработал рецепты диеты, спрашивая "тело, что ему нужно", чтобы каждая калория "боролась за свою жизнь". Ни один из ингредиентов в его рационе не является просто "удобным, крутым или модным", но якобы работает на его тело, объяснил он в видео на своем канале YouTube.

Ранее Джонсон признавался, что эти рецепты помогли ему избавиться от тяги к нездоровой пище.

Помимо диеты, миллиардер ежедневно принимает десятки добавок, занимается спортом и проходит регулярные медицинские осмотры, включая анализы крови и МРТ. Его стремление к молодости даже привело его на отдаленный карибский остров, где он получил инъекционную генную терапию по $25 тыс. за дозу.

Миллиардер утверждает, что Project Blueprint помог ему достичь кожи 28-летнего человека, сердца 37-летнего человека и объема легких 18-летнего.

Недавно на своем канале YouTube он разместил пошаговые видеоролики с любимыми рецептами блюд, которые, по его словам, замедляют старение. Среди них – суп "супер овощ" и ореховый пудинг с семенами чиа, гороховым белком и ягодами.

Ранее Фокус писал, что миллиардер, переливший себе кровь сына ради омоложения, раскрыл новый секрет.