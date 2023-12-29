Куриный паштет с сюрпризом в духовке: вкусная закуска к празднику
Приготовьте восхитительный куриный паштет с яйцами по этому рецепту и он станет вашим любимым угощением для праздничного стола и семейных ужинов.
Удивите своих гостей паштетом из мяса птицы с вареными яйцами, запеченным в духовке. Паштет получится сочным, если завернуть его в куриную шкурку или бекон. Так все соки, которые выделятся при запекании, останутся внутри, и будет невероятно вкусно. Рецептом куриного паштета, который украсит ваш праздничный стол, поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты:
- куриное филе (грудка) – 400 г;
- куриный жир – 40 г;
- вареная курица – 200 г;
- кожа с 2-х куриных грудок (или несколько больших ломтиков бекона);
- бульон – 50 мл;
- луковица – 1 шт.;
- яйца, сваренных вкрутую – 3 шт.;
- любимые приправы, соль, перец – по вкусу;
- мед, соевый соус, растительное масло – для глазури.
Приготовление
Шаг 1
Подготовьте продукты. Нарежьте куриное филе и жир. Для обертывания паштета возьмите два больших куска куриной кожи.
Шаг 2
Измельчите в блендере куриное филе, жир, лук, приправы и бульон до однородности.
Шаг 3
Нарежьте вареную курицу с кожей и смешайте с сырым фаршем.
Шаг 4
Разложите кожу, на нее выложите половину фарша и уложите сверху вареные яйца.
Шаг 5
Добавьте оставшийся фарш, накройте вторым куском кожи и сформируйте паштет.
Шаг 6
Выложите паштет в форму для кекса, застеленную бумагой для выпечки.
Шаг 7
Запекайте в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 45-50 минут.
Шаг 8
За 10 минут до готовности смешайте мед, соевый соус и масло. Достаньте паштет из духовки, смажьте верх медовой глазурью и допеките при 190 градусах.
Напомним, рецепт праздничной закуски — рулета из куриного филе с болгарским перцем и омлетом. Блюдо очень легко приготовить. Куриный рулет можно подать на любой праздничный стол. В разрезе, благодаря красному перцу, он очень эффектно выглядит.
Ранее Фокус писал, как приготовить быструю закуску с сыром, рыбой и огурцом, которая станет хитом праздничного стола. При желании закуску можно украсить кунжутом, зеленью и красной икрой.