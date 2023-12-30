Овны, Раки и Девы. Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 для всех знаков

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Сегодня разбираемся в прогнозе на последний день 2023 года, с переходом в 1 января 2024. Ведь мы давно привыкли к тезису: как встретишь Новый год — так его и проведешь. И хотя это утверждение никогда не сбывается, мы все равно надежно к нему привязаны. Поэтому предлагаем вам Таро-прогноз на два ответственных дня. Помогает нам в этом процессе лучезарная колода — Таро Единорогов.

Овен

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Овнов

Овнам предстоит радостное приготовление к празднику, приятное общение с друзьями или возлюбленными, словом, дела, полных позитивных эмоций. Зато на утро вас ожидает похмелье или попытки вспомнить, что происходило накануне: лунное состояние вам обеспечено.

Телец

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Тельцов

Тельцы будут усиленно стремиться к равновесию и, самое замечательное в том, что у них даже это получится. Но это не избавит их от тумана в голове на утро, на который четко указывает карта 7 Чаш. Одним словом, Тельцам удастся расслабиться — и это хорошо!

Близнецы

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Близнецов

Близнецам придется тратить деньги 31 декабря или наоборот — получать дорогостоящие подарки. Как вариант — вам предстоит общение с мамой или бабушкой, а возможно — сразу все выше перечисленное. А 1-го января вам наоборот будет хотеться уединения: аркан Отшельник может говорить только об этом.

Рак

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Раков

Раки, как и Тельцы тоже будут сражаться за баланс психики и событий, и возможно, пытаться закрыть важные вопросы и принять некие давно назревшие решения. Но так как 31 — это воскресенье, а ночью приходит Новый год — Раки расслабятся и будут с удовольствием проводить время в состоянии позитивных эмоций, которые будут литься через край. Словом, Раки будут почти или полностью счастливы.

Лев

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Львов

Львы будут отдыхать, а потом — просто уйдут в себя. Расклад может указывать на длительный загул, от которого придется долго отходить. Другими словами, вам лучше забыть о важных делах и просто хорошо отдохнуть.

Дева

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Дев

Девы будут озабочены рабочими вопросами и доходами. Они будут дарить и получать подарки. А 1-го января просто от всех отвернутся, закроются в своей комнате. Они будут восполнять энергетический ресурс в полном одиночестве или пытаться побороть похмелье, к чему Девы, впрочем, редко склонны: они слишком практичны для подобных глупостей.

Весы

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Весов

Весы будут озабочены активным планированием на первые дни Нового года 2024. Они так углубятся в этом процесс, что рискуют пропустить самое важное, а именно — открыть шампанское. На утро вы будете решать юридические вопросы, или принимать важные решения. В общем, Весы могут забыть отпраздновать приход нового календарного года и вообще не планируют отдыхать.

Скорпион

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Скорпионов

Скорпионы будут шуметь и активно привлекать окружающих к своим активностям, а на утро примутся изображать учителей, которые точно знают, как надо было не перепить накануне. Вообще, позиция Иерофанта на первое января выглядт перспективной для Скорпионов.

Стрелец

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Стрельцов

Стрельцы будут балагурить 31-го и точно перестараются с весельем. Однако, им не впервой, ведь кто-кто умеет активно отдыхать — так это именно Стрельцы. На утро вам будет плохо: это просто нужно пережить.

Козерог

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Козерогов

Козероги будут работать аккурат до наступления 12 ночи. Для них это естственно и, как следствие — не безобразно. На утро — как у многих других знаков будет туман в голове. Козероги, готовьтесь потерять контроль над ситуацией, как бы непривычно для вас это ни было!

Водолей

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Водолеев

Водолеев ожидает веселое планирование будущих событий и умеренное веселье. Праздник пройдет спокойно, что для Водолеев не характерно, но в этот раз, почему-то так будет к лучшему. Зато избежите похмелья и других неприятных состояний-спутников встречи Нового года.

Рыбы

Таро-прогноз на 31 декабря и 1 января 2024 года для Рыб

Рыбам предстоит закрыть тупиковые вопросы и полностью обнулиться. Или, как минимум — оказаться на пути к этому. Аркан Дурака обещает легкомысленное состояние, новые дела, несерьезность в отношениях. Одним словом, карта полностью описывает ваше состояние в самом начале года.