Польский карчек с грибным соусом: простой рецепт для особого случая
Приготовьте карчек по классическому польскому рецепту. Это идеальный выбор для праздничного обеда или семейного ужина.
Карчек – это ошеек свиной туши, который в Польше готовят с соусом из грибов, сливок и сметаны. Это блюдо готовится очень просто, но получается вкусным и выглядит очень аппетитно. О том, как приготовить традиционный польский карчек, рассказал сайт Smachno.Ua.
Карчек идеально подходит как для праздничного стола, так и для сытного обеда или ужина в кругу семьи. Традиционно мясо для карчека готовится на гриле, но его можно пожарить и на обычной сковороде.
Ингредиенты:
- свиной ошеек — 250 г;
- грибы белые, обжаренные с луком — 60 г;
- сметана — 50 г;
- сливки — 50 г;
- подсолнечное масло — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Приготовление
Шаг 1
Посолите и поперчите свинину, обжарьте ее с двух сторон на сковороде, затем доведите до готовности в духовке при 180 °C.
Шаг 2
Для приготовления соуса поместите грибы в кастрюлю, добавьте сметану, сливки, соль и доведите до кипения, затем снимите соус с огня.
Шаг 3
Готовое мясо выложите на порционную тарелку, рядом налейте соус из белых грибов. Подавайте карчек с отварным картофелем или картофельными клецками.
Напомним рецепт классического жаркого из свинины. Это сытное и вкусное блюдо можно приготовить с разными овощами и грибами.
Ранее Фокус писал, как приготовить свиные крученики в подливе из белых грибов. Традиционные украинские крученики с белыми грибами украсят любой праздничный стол. Подавайте их горячими, чтобы в полной мере насладиться ароматом блюда.