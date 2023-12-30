Польский карчек с грибным соусом: простой рецепт для особого случая

Приготовьте карчек по классическому польскому рецепту. Это идеальный выбор для праздничного обеда или семейного ужина.

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Карчек – это ошеек свиной туши, который в Польше готовят с соусом из грибов, сливок и сметаны. Это блюдо готовится очень просто, но получается вкусным и выглядит очень аппетитно. О том, как приготовить традиционный польский карчек, рассказал сайт Smachno.Ua.

Карчек идеально подходит как для праздничного стола, так и для сытного обеда или ужина в кругу семьи. Традиционно мясо для карчека готовится на гриле, но его можно пожарить и на обычной сковороде.

Ингредиенты:

свиной ошеек — 250 г;

грибы белые, обжаренные с луком — 60 г;

сметана — 50 г;

сливки — 50 г;

подсолнечное масло — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Посолите и поперчите свинину, обжарьте ее с двух сторон на сковороде, затем доведите до готовности в духовке при 180 °C.

Шаг 2

Для приготовления соуса поместите грибы в кастрюлю, добавьте сметану, сливки, соль и доведите до кипения, затем снимите соус с огня.

Шаг 3

Готовое мясо выложите на порционную тарелку, рядом налейте соус из белых грибов. Подавайте карчек с отварным картофелем или картофельными клецками.

Напомним рецепт классического жаркого из свинины. Это сытное и вкусное блюдо можно приготовить с разными овощами и грибами.

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