Невероятно просто и ароматно: запеченная целая курица с лимоном и розмарином
Перенеситесь в атмосферу домашнего уюта с этим простым, но очень вкусным рецептом, который идеально подходит для любого гарнира. Легко приготовить, еще проще наслаждаться.
Любите ли вы домашнюю кухню вкусные ужины в кругу семьи? Этот рецепт запеченной курицы с лимоном и розмарином идеально подходит для создания уютной атмосферы за столом. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет прекрасным выбором для семейного обеда или праздничного ужина. Рецептом приготовления курицы целиком в духовке поделился сайт Shuba.
Ингредиенты:
- цыпленок — 1 шт.;
- чеснок — 1 головка;
- лук желтый репчатый — 2 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- корень имбиря свежий — 15 г;
- розмарин — 2 веточки;
- картофель — 5 шт.;
- томаты черри — 10 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- растительное масло.
Приготовление
Шаг 1
Разогрейте духовку до 160℃, используйте режим верхнего и нижнего гриля с конвекцией. Цыпленка тщательно вымойте и просушите бумажным полотенцем.
Шаг 2
Подготовьте все ингредиенты:
- очистите чеснок и придавите его, или разрежьте поперек целую головку;
- лук очистите и нарежьте на четверти;
- лимон разрежьте поперек на две половины;
- имбирь нарежьте пластинками толщиной 2-3 мм;
- картофель вымойте или очистите, порежьте на четвертинки;
- томаты промойте.
Шаг 3
Подготовьте рукав для запекания, завязав его с одной стороны. Уложите на дно рукава картофель, лук, чеснок, томаты и имбирь. Сверху положите цыпленка.
Шаг 4
Выдавите на ціпленка сок одной половины лимона. Вторую половину уложите внутрь цыпленка вместе с розмарином. Добавьте соль и растительное масло.
Шаг 5
Завяжите рукав с другой стороны и аккуратно встряхните, чтобы все хорошо перемешалось. Поместите рукав в духовку на 30-40 минут, в зависимости от размера цыпленка.
Шаг 6
Как только цыпленок будет готов, выньте его из духовки, выложите на глубокое блюдо для подачи, аккуратно разрежьте и извлеките использованный рукав. Подавайте цыпленка с любимым соусом, отварным рисом и овощным салатом на гарнир.
Напомним рецепт вкусного блюда на ужин — куриные ножки на сковороде. Вам потребуется только курица и приправы.
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