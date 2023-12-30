Новогодний стол 2024: топ-15 простых праздничных коктейлей

Хорошее шампанское или просекко — это традиционно. Но вот угостить друзей и близких замечательными новогодними коктейлями — удачная идея.

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Хотите завершить год стильно и со вкусом? Безусловно, хорошее шампанское или просекко никто не отменяет — это традиционно. Но вот угостить ваших друзей и близких замечательными новогодними коктейлями было бы неплохо. Побаловать себя можно как алкогольными напитками, так и спокойными, почти детскими, чтобы отметить новогоднюю ночь без излишеств. Предлагаем вам рецепты знаменитого журнала Marie Claire и поднимаем тост за все хорошее, что должно к нам прийти в 2024 году.

Sunset Spritz

Свежий, легкий и пикантный коктейль с тропическими ароматами для солнечного аперитива. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

50 мл MARTINI® Floreale без алкоголя;

25 мл ананасового сока;

10 мл свежевыжатого лимонного сока;

щепотка соли;

премиум тоник.

Украсьте бокал льдом. Добавьте безалкогольный MARTINI® Floreale, ананасовый сок, лимонный сок и тоник премиум-класса. Аккуратно перемешайте. Украсьте свежей мятой, лимоном и лаймом. Добавьте щепотку соли. Наслаждайтесь!

Чтобы разнообразить удовольствие, можно использовать безалкогольный Vivace Vivace с MARTINI® Vibrante.

Огненное шампанское

Этот шикарный и гламурный рецепт коктейля идеально подойдет для романтической встречи. В его основе лежит домашний имбирный сироп, который придаст бодрости и очень ароматные жевательные нотки личи. Время приготовления — 10 минут + 2 часа на остывание.

Ингредиенты на 8-12 человек:

2 бутылки охлажденного шампанского брют;

80 г сахарной пудры;

8-12 личи;

1 см свежего имбиря.

Очистите и натрите имбирь. Положите его с сахаром в небольшую кастрюлю. Добавьте 15 мл воды, доведите до сильного огня и варите до консистенции густого сиропа, не давая ему окраситься (около 5 минут). Дайте полностью остыть и профильтровать.

Очистите личи и дайте остыть. При подаче на дно каждого стакана-тюльпана положите по личи. Сверху полейте 1 сантиметром имбирного сиропа и залейте хорошо охлажденным шампанским. Подавайте немедленно.

Маргарита с красным апельсином

Элегантный, оригинальный и красочный, этот знаменитый мексиканский коктейль будет отлично смотреться в качестве аперитива на вашей новогодней вечеринке. Текила, куантро, сок красного апельсина, лайм, сироп из тростникового сахара и колотый лед создают свежий, насыщенный витаминами и пикантный результат. Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 4 человека:

32 мл текилы;

16 мл ликера куантро;

2 красных апельсина;

2 лайма;

8 мл сиропа из тростникового сахара;

колотый лед для подачи;

соль для подачи.

Вымойте и обсушите апельсины. Нарежьте 4 тонких ломтика с четвертью для украшения. Остальное выжмите. Также выжмите лимоны.

В большом кувшине смешайте соки с куантро и текилой. Добавьте сироп и хорошо перемешайте.

Насыпьте на тарелку небольшую кучку соли. Смочите внешний край 4 бокалов для мартини долькой апельсина, затем окуните края в соль, чтобы они слегка покрылись.

Заполните их предыдущей смесью, а затем сверху посыпьте колотым льдом. Украсьте каждый стакан долькой апельсина и подавайте.

Горький зимний коктейль

Это простой и одновременно необычный коктейль, чьи нотки пихты и каштана окунут вас в атмосферу праздника с первого глотка. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

3 мл Bitter Fleur de Bière® Frisson d’Hiver;

25 мл янтарного пива или темного элевого (стаута);

1 лимон;

несколько листьев мяты.

Натрите края стакана листьями мяты. Поместите 3 мл Amer Fleur de Bière® Frisson d’Hiver в пивной бокал. Затем добавьте туда 25 мл пива.

Разрежьте лимон на четвертинки. Поместите 1 дольку лимона на край стакана. Добавьте мяту в мусс. Бросьте лимон в стакан для большей свежести.

Малиновый суп с шампанским

Этот коктейль с интересным названием особенно популярен на вечеринках благодаря праздничности и изысканности. Время приготовления — 10 минут.

Ингредиенты на 12 человек:

120 мл шампанского;

250 г свежей или замороженной малины;

20 мл ликеров куантро или Гран-Марнье;

30 мл лимонного сока;

20 мл тростникового сиропа.

Загодя смешайте в красивой салатнице сок цитрусовых, тростниковый сироп, куантро и малину. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 12 часов в холодильнике. Поставьте шампанское в холодильник на ночь.

Когда будете готовы к подаче, добавьте в салатник шампанское, перемешайте и сразу же подавайте.

Шампанское можно заменить недорогим игристым вином, например Crémant d'Alsace.

Коктейль "Чам-Чам"

Попробуйте этот элегантный коктейль, который сделан на основе шампанского брют и малинового ликера, а затем дополнен шариком малинового сорбета. Если нет малины, ее можно заменить клубникой. Время приготовления — 3 минуты.

Ингредиенты на 1 человека:

9 мл шампанского;

2 мл малинового ликера типа шамбор;

1 ложка малинового сорбета;

1 свежая малина;

1 зубочистка.

В бокал налейте малиновый ликер и залейте шампанским брют. Поместите малиновый сорбет в стакан. Наколите малину зубочисткой и украсьте ею стакан. Подавайте немедленно.

Шампанско-гранатовый коктейль

Достаточно простой рецепт, позволяющий в последнюю минуту приготовить оригинальный коктейль с шампанским. Время приготовления — 3 минуты.

Ингредиенты на 6 человек:

25 мл гранатового сока;

1 бутылка шампанского;

1 гранат по желанию.

Выньте из граната зерна и выжмите из них сок. Налейте по 1/3 гранатового сока в бокалы. Добавьте шампанского. Можно посыпать коктейли несколькими зернами граната и сразу подавайте их.

Коктейли можно сделать с другими соками — черносмородиновым или малиновым. В этом случае выбирайте сок, содержащий только фрукты.

Коктейль "Мисс Линкольн"

Сладкий и пикантный, этот безалкогольный коктейль порадует вкусы многих. И хотя этот коктейль хорош для летних вечеринок, он станет любимым и для новогодних. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

1 мл розового сиропа;

2 мл сиропа бузины;

4,5 мл лимонада;

4,5 мл газированной воды.

Налейте сироп розы и сироп цветков бузины в большой бокал на ножке. Добавьте лимонад и газированную воду. Украсьте несколькими кубиками льда. И наслаждайтесь!

Для еще большей свежести посыпьте несколькими ломтиками грейпфрута.

Коктейль Spritz

Этот итальянский коктейль продолжает завоевывать поклонников, поэтому будьте уверены — он завоюет и ваших гостей. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

3 мл просекко;

2 мл апероля;

1 объем газированной воды;

кусочек апельсина — по желанию.

В большой шар-бокал налейте просекко, затем добавьте апероль. Завершите все газированной водой. Можно добавить кубики льда и украсить долькой апельсина.

Если у вас часом нет просекко, можно использовать креман-брют.

Коктейль "Снежный шар"

Ароматы праздника соединились в этом рождественском коктейле из водки, мексиканского кофейного ликера, взбитых сливок и корицы. Вкусный и теплый рецепт от Schweppes, идеально подходящий для поджаривания на теплом огне. Время приготовления — 2 минуты.

Ингредиенты на 1 человека:

5 мл водки;

1 мл кофейного ликера калуа;

взбитые сливки;

молочная пена;

1 палочка корицы.

Этот коктейль готовится с помощью шейкера. Добавьте все ингредиенты, а именно водку, ликер калуа и взбитые сливки.

Встряхните смесь в течение нескольких секунд, затем перелейте в бокал для мартини поверх слоя колотого льда. Добавьте облако молочной пены и украсьте палочкой корицы. Этот коктейль также можно подавать с десертом и рождественским печеньем.

Коктейль "Человек в красном"

Красочное, свежее и вкусное — в этом напитке есть все, что нужно, чтобы насладиться долгим новогодним вечером. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

3 мл клюквенного сока;

50 мл сока маракуйи;

1 мл соуса из красных фруктов;

2 мл малинового сиропа.

Налейте соус из красных фруктов и малиновый сироп в стакан. Добавьте клюквенный сок и сок маракуйи, затем перемешайте.

Добавьте кубики льда и снова перемешайте. Для украшения добавьте немного красных фруктов, например малины или ежевики.

Коктейль "Ле Гранд Май Тай"

Все вкусы ликера Гран Марнье раскрываются здесь, в этом уникальном коктейле. Состоит из ликера, приготовленного из коньяка и горьких апельсинов, рома, ячменного сиропа и лимонного сока, Le Grand Maï Tai, что на таитянском означает "не от мира сего". Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

30 мл ликера Гран Марнье или шампанского Кордон Руж;

60 мл рома Appleton Estate;

15 мл сиропа оргеата;

15 мл свежевыжатого лимонного сока;

ломтик лимона, мята и лист ананаса для украшения.

Смешайте ликер Grand Marnier, шампанское Cordon Rouge, ром Appleton Estate, ячменный сироп и сок одного свежего лимона в шейкере и взболтайте со льдом.

Процедите и перелейте в бокал. Украсьте.

Коктейль "Царская нарезка"

Этот коктейль, созданный знаменитым барменом Shangri-La Кристофом Леже из апельсиновой водки, травяного ликера и шампанского, очень оригинален и вкусен. Время приготовления — 3 минуты.

Ингредиенты на 1 человека:

1,5 мл водки со вкусом апельсина;

1,5 мл Dantziger Golwasser (ликер из корней и трав);

12 мл шампанского;

1 тонкая полоска апельсиновой цедры.

В бокал для шампанского налейте водку со вкусом апельсина и Dantziger Goldwasser.

Дополните шампанским, украсьте тонкой полоской апельсиновой цедры и сразу же наслаждайтесь.

Игристый сидр с гранатовой сангрией

Типичный испанский коктейль — синонимом праздника и веселья. Свежий и утоляющий жажду, он особенно ценится летом в качестве аперитива. Однако и для новогодней вечеринки — самое то! Кстати, базовый рецепт можно бесконечно адаптировать. Попробуйте не только сидр и каву (игристое вино из Каталонии, для которого используются сорта винограда Макабеу, Парельяда, Шарелло, а иногда и Шардоне и Мальвуази), но и игристое вина, коньяк, яблоко и зерна граната! Время приготовления — 20 минут.

Ингредиенты на 8 человек:

3 яблока, нарезанных ломтиками;

1 стакан коньяка;

3 стакана сидра;

3/4 бутылки игристого вина;

100 г зерен граната.

Высыпьте яблоки на дно кувшина или салатника. Влейте коньяк, сидр и игристое. Смешайте все. Добавьте зерна граната, поставьте в холодильник на несколько часов, затем подавайте с кубиками льда.

Коктейль Crémant

Этот коктейль играет на контрастах, сочетая сладость ванили и горькоту грейпфрута, характер водки и изысканность Crémant de Die. Время приготовления — 5 минут.

Ингредиенты на 1 человека:

½ стручка ванили;

20 мл свежевыжатого грейпфрутового сока;

15 мл свежевыжатого лимонного сока;

30 мл водки;

20 мл Triple Sec;

45 мл Crémant de Die.

Разрежьте стручок ванили пополам, а затем разрежьте его вдоль. Удалите мякоть, добавьте к ней сок грейпфрута, сок лимона, водку и ликер Triple Sec.

Добавьте кубики льда и энергично перемешайте. Перелейте содержимое в стакан, профильтровав через ситечко, затем добавьте Crémant de Die Jaillance.

Слегка перемешайте, чтобы выровнять вкус. Подавайте коктейль с долькой грейпфрута и второй половиной стручка ванили.

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