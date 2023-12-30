Новогодний стол 2024: топ-15 простых праздничных коктейлей
Хорошее шампанское или просекко — это традиционно. Но вот угостить друзей и близких замечательными новогодними коктейлями — удачная идея.
Хотите завершить год стильно и со вкусом? Безусловно, хорошее шампанское или просекко никто не отменяет — это традиционно. Но вот угостить ваших друзей и близких замечательными новогодними коктейлями было бы неплохо. Побаловать себя можно как алкогольными напитками, так и спокойными, почти детскими, чтобы отметить новогоднюю ночь без излишеств. Предлагаем вам рецепты знаменитого журнала Marie Claire и поднимаем тост за все хорошее, что должно к нам прийти в 2024 году.
Sunset Spritz
Свежий, легкий и пикантный коктейль с тропическими ароматами для солнечного аперитива. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 50 мл MARTINI® Floreale без алкоголя;
- 25 мл ананасового сока;
- 10 мл свежевыжатого лимонного сока;
- щепотка соли;
- премиум тоник.
Украсьте бокал льдом. Добавьте безалкогольный MARTINI® Floreale, ананасовый сок, лимонный сок и тоник премиум-класса. Аккуратно перемешайте. Украсьте свежей мятой, лимоном и лаймом. Добавьте щепотку соли. Наслаждайтесь!
Чтобы разнообразить удовольствие, можно использовать безалкогольный Vivace Vivace с MARTINI® Vibrante.
Огненное шампанское
Этот шикарный и гламурный рецепт коктейля идеально подойдет для романтической встречи. В его основе лежит домашний имбирный сироп, который придаст бодрости и очень ароматные жевательные нотки личи. Время приготовления — 10 минут + 2 часа на остывание.
Ингредиенты на 8-12 человек:
- 2 бутылки охлажденного шампанского брют;
- 80 г сахарной пудры;
- 8-12 личи;
- 1 см свежего имбиря.
Очистите и натрите имбирь. Положите его с сахаром в небольшую кастрюлю. Добавьте 15 мл воды, доведите до сильного огня и варите до консистенции густого сиропа, не давая ему окраситься (около 5 минут). Дайте полностью остыть и профильтровать.
Очистите личи и дайте остыть. При подаче на дно каждого стакана-тюльпана положите по личи. Сверху полейте 1 сантиметром имбирного сиропа и залейте хорошо охлажденным шампанским. Подавайте немедленно.
Маргарита с красным апельсином
Элегантный, оригинальный и красочный, этот знаменитый мексиканский коктейль будет отлично смотреться в качестве аперитива на вашей новогодней вечеринке. Текила, куантро, сок красного апельсина, лайм, сироп из тростникового сахара и колотый лед создают свежий, насыщенный витаминами и пикантный результат. Время приготовления — 10 минут.
Ингредиенты на 4 человека:
- 32 мл текилы;
- 16 мл ликера куантро;
- 2 красных апельсина;
- 2 лайма;
- 8 мл сиропа из тростникового сахара;
- колотый лед для подачи;
- соль для подачи.
Вымойте и обсушите апельсины. Нарежьте 4 тонких ломтика с четвертью для украшения. Остальное выжмите. Также выжмите лимоны.
В большом кувшине смешайте соки с куантро и текилой. Добавьте сироп и хорошо перемешайте.
Насыпьте на тарелку небольшую кучку соли. Смочите внешний край 4 бокалов для мартини долькой апельсина, затем окуните края в соль, чтобы они слегка покрылись.
Заполните их предыдущей смесью, а затем сверху посыпьте колотым льдом. Украсьте каждый стакан долькой апельсина и подавайте.
Горький зимний коктейль
Это простой и одновременно необычный коктейль, чьи нотки пихты и каштана окунут вас в атмосферу праздника с первого глотка. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 3 мл Bitter Fleur de Bière® Frisson d’Hiver;
- 25 мл янтарного пива или темного элевого (стаута);
- 1 лимон;
- несколько листьев мяты.
Натрите края стакана листьями мяты. Поместите 3 мл Amer Fleur de Bière® Frisson d’Hiver в пивной бокал. Затем добавьте туда 25 мл пива.
Разрежьте лимон на четвертинки. Поместите 1 дольку лимона на край стакана. Добавьте мяту в мусс. Бросьте лимон в стакан для большей свежести.
Малиновый суп с шампанским
Этот коктейль с интересным названием особенно популярен на вечеринках благодаря праздничности и изысканности. Время приготовления — 10 минут.
Ингредиенты на 12 человек:
- 120 мл шампанского;
- 250 г свежей или замороженной малины;
- 20 мл ликеров куантро или Гран-Марнье;
- 30 мл лимонного сока;
- 20 мл тростникового сиропа.
Загодя смешайте в красивой салатнице сок цитрусовых, тростниковый сироп, куантро и малину. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 12 часов в холодильнике. Поставьте шампанское в холодильник на ночь.
Когда будете готовы к подаче, добавьте в салатник шампанское, перемешайте и сразу же подавайте.
Шампанское можно заменить недорогим игристым вином, например Crémant d'Alsace.
Коктейль "Чам-Чам"
Попробуйте этот элегантный коктейль, который сделан на основе шампанского брют и малинового ликера, а затем дополнен шариком малинового сорбета. Если нет малины, ее можно заменить клубникой. Время приготовления — 3 минуты.
Ингредиенты на 1 человека:
- 9 мл шампанского;
- 2 мл малинового ликера типа шамбор;
- 1 ложка малинового сорбета;
- 1 свежая малина;
- 1 зубочистка.
В бокал налейте малиновый ликер и залейте шампанским брют. Поместите малиновый сорбет в стакан. Наколите малину зубочисткой и украсьте ею стакан. Подавайте немедленно.
Шампанско-гранатовый коктейль
Достаточно простой рецепт, позволяющий в последнюю минуту приготовить оригинальный коктейль с шампанским. Время приготовления — 3 минуты.
Ингредиенты на 6 человек:
- 25 мл гранатового сока;
- 1 бутылка шампанского;
- 1 гранат по желанию.
Выньте из граната зерна и выжмите из них сок. Налейте по 1/3 гранатового сока в бокалы. Добавьте шампанского. Можно посыпать коктейли несколькими зернами граната и сразу подавайте их.
Коктейли можно сделать с другими соками — черносмородиновым или малиновым. В этом случае выбирайте сок, содержащий только фрукты.
Коктейль "Мисс Линкольн"
Сладкий и пикантный, этот безалкогольный коктейль порадует вкусы многих. И хотя этот коктейль хорош для летних вечеринок, он станет любимым и для новогодних. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 1 мл розового сиропа;
- 2 мл сиропа бузины;
- 4,5 мл лимонада;
- 4,5 мл газированной воды.
Налейте сироп розы и сироп цветков бузины в большой бокал на ножке. Добавьте лимонад и газированную воду. Украсьте несколькими кубиками льда. И наслаждайтесь!
Для еще большей свежести посыпьте несколькими ломтиками грейпфрута.
Коктейль Spritz
Этот итальянский коктейль продолжает завоевывать поклонников, поэтому будьте уверены — он завоюет и ваших гостей. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 3 мл просекко;
- 2 мл апероля;
- 1 объем газированной воды;
- кусочек апельсина — по желанию.
В большой шар-бокал налейте просекко, затем добавьте апероль. Завершите все газированной водой. Можно добавить кубики льда и украсить долькой апельсина.
Если у вас часом нет просекко, можно использовать креман-брют.
Коктейль "Снежный шар"
Ароматы праздника соединились в этом рождественском коктейле из водки, мексиканского кофейного ликера, взбитых сливок и корицы. Вкусный и теплый рецепт от Schweppes, идеально подходящий для поджаривания на теплом огне. Время приготовления — 2 минуты.
Ингредиенты на 1 человека:
- 5 мл водки;
- 1 мл кофейного ликера калуа;
- взбитые сливки;
- молочная пена;
- 1 палочка корицы.
Этот коктейль готовится с помощью шейкера. Добавьте все ингредиенты, а именно водку, ликер калуа и взбитые сливки.
Встряхните смесь в течение нескольких секунд, затем перелейте в бокал для мартини поверх слоя колотого льда. Добавьте облако молочной пены и украсьте палочкой корицы. Этот коктейль также можно подавать с десертом и рождественским печеньем.
Коктейль "Человек в красном"
Красочное, свежее и вкусное — в этом напитке есть все, что нужно, чтобы насладиться долгим новогодним вечером. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 3 мл клюквенного сока;
- 50 мл сока маракуйи;
- 1 мл соуса из красных фруктов;
- 2 мл малинового сиропа.
Налейте соус из красных фруктов и малиновый сироп в стакан. Добавьте клюквенный сок и сок маракуйи, затем перемешайте.
Добавьте кубики льда и снова перемешайте. Для украшения добавьте немного красных фруктов, например малины или ежевики.
Коктейль "Ле Гранд Май Тай"
Все вкусы ликера Гран Марнье раскрываются здесь, в этом уникальном коктейле. Состоит из ликера, приготовленного из коньяка и горьких апельсинов, рома, ячменного сиропа и лимонного сока, Le Grand Maï Tai, что на таитянском означает "не от мира сего". Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- 30 мл ликера Гран Марнье или шампанского Кордон Руж;
- 60 мл рома Appleton Estate;
- 15 мл сиропа оргеата;
- 15 мл свежевыжатого лимонного сока;
- ломтик лимона, мята и лист ананаса для украшения.
Смешайте ликер Grand Marnier, шампанское Cordon Rouge, ром Appleton Estate, ячменный сироп и сок одного свежего лимона в шейкере и взболтайте со льдом.
Процедите и перелейте в бокал. Украсьте.
Коктейль "Царская нарезка"
Этот коктейль, созданный знаменитым барменом Shangri-La Кристофом Леже из апельсиновой водки, травяного ликера и шампанского, очень оригинален и вкусен. Время приготовления — 3 минуты.
Ингредиенты на 1 человека:
- 1,5 мл водки со вкусом апельсина;
- 1,5 мл Dantziger Golwasser (ликер из корней и трав);
- 12 мл шампанского;
- 1 тонкая полоска апельсиновой цедры.
В бокал для шампанского налейте водку со вкусом апельсина и Dantziger Goldwasser.
Дополните шампанским, украсьте тонкой полоской апельсиновой цедры и сразу же наслаждайтесь.
Игристый сидр с гранатовой сангрией
Типичный испанский коктейль — синонимом праздника и веселья. Свежий и утоляющий жажду, он особенно ценится летом в качестве аперитива. Однако и для новогодней вечеринки — самое то! Кстати, базовый рецепт можно бесконечно адаптировать. Попробуйте не только сидр и каву (игристое вино из Каталонии, для которого используются сорта винограда Макабеу, Парельяда, Шарелло, а иногда и Шардоне и Мальвуази), но и игристое вина, коньяк, яблоко и зерна граната! Время приготовления — 20 минут.
Ингредиенты на 8 человек:
- 3 яблока, нарезанных ломтиками;
- 1 стакан коньяка;
- 3 стакана сидра;
- 3/4 бутылки игристого вина;
- 100 г зерен граната.
Высыпьте яблоки на дно кувшина или салатника. Влейте коньяк, сидр и игристое. Смешайте все. Добавьте зерна граната, поставьте в холодильник на несколько часов, затем подавайте с кубиками льда.
Коктейль Crémant
Этот коктейль играет на контрастах, сочетая сладость ванили и горькоту грейпфрута, характер водки и изысканность Crémant de Die. Время приготовления — 5 минут.
Ингредиенты на 1 человека:
- ½ стручка ванили;
- 20 мл свежевыжатого грейпфрутового сока;
- 15 мл свежевыжатого лимонного сока;
- 30 мл водки;
- 20 мл Triple Sec;
- 45 мл Crémant de Die.
Разрежьте стручок ванили пополам, а затем разрежьте его вдоль. Удалите мякоть, добавьте к ней сок грейпфрута, сок лимона, водку и ликер Triple Sec.
Добавьте кубики льда и энергично перемешайте. Перелейте содержимое в стакан, профильтровав через ситечко, затем добавьте Crémant de Die Jaillance.
Слегка перемешайте, чтобы выровнять вкус. Подавайте коктейль с долькой грейпфрута и второй половиной стручка ванили.Важно
Ранее Фокус писал, какие три лучших коктейля с шампанским стоит включить в барную карту для новогодней вечеринки 2024. Подготовьтесь к встрече Нового года 2024 с уникальным коктейльным меню, которое станет настоящим открытием для ваших гостей.