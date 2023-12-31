Близнецам — невероятное везение, Рыбам — неурядицы. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2024 год Зеленого Дракона

Зеленый Дракон, который будет покровителем 2024 года принесет множество интересных событий в жизнь многих знаков Зодиака. Рассказываем, какой прогноз астрологи дают на предстоящий год.

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Астролог Влад Росс рассказал, что год Зеленого Дракона принесет каждому знаку Зодиака.

Овен

Для Овнов 2024 год станет успешным в финансовом плане. Весной у вас откроются прекрасные возможности для дополнительного заработка, так как Юпитер будет все еще находится в вашем доме финансов. Вы почувствуете прилив сил и энергии. Также позитивные аспекты касаются взаимоотношения с окружающими, особенно с родственниками и друзьями. В первую половину года нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Телец

Для Тельца 2024 год пройдет под знаком личностного роста. В первой половине года захочется прокачать свой профессионализм. Вы будете решительны и ответственны во всех своих делах. Для вас 2024 — прекрасная возможность обогатиться и продвинуться по карьерной лестнице. Лето — самое благоприятное время для семейных и домашних дел.

Близнецы

Самый счастливый знак в 2024 году. Вам будет везти как никогда. Особенно с мая месяца. Год будет динамичным и разносторонним. В первой половине года успешно завершаться важные дела и проекты. Открытие бизнеса лучше отложить на вторую половину года. Лето подарит прилив энергии. Вторую половину года лучше посвятить реализации долгосрочных проектов и посвятить время своему здоровью.

Рак

Для Раков 2024 год будет периодом ответственного выбора. Это будет непросто, но решится многое. Могут быть знакомства с единомышленниками. Удачный год для карьерного продвижения. В начале года не стоит путешествовать и заниматься крупными покупками. Лето сулит повышение заработка. Вторая половина года удачна для саморазвития.

Лев

Для Львов 2024 год буде супер насыщенным. В январе могут быть сложности с финансами, будьте осторожны. Зато транзит Венеры в начале февраля принесет позитивные события в отношениях с близкими. Апрель благоприятен для путешествий. Лето принесет возможности для карьерного роста. Конец года удачный для знакомств и партнерства.

Дева

Для вас 2024 год будет не самым простым, но он закалит вас. Вторая половина года будет самой сложной. Зато в начале года будет удачный период для путешествий и смены работы. Также в 2024 году возможны сплетни и клевета в ваш август, но не стоит обращать на это внимание. Лучше не рисковать с финансами.

Весы

Для Весов 2024 год будет счастливым и успешным. Особенно в сфере общения, отношений с близкими и партнером, особенно во второй половине года. В начале года вам повезет в финансовом плане, в сотрудничестве и выгодных знакомствах. Вторая половина будет удачной для переезда. Уделите внимание своему здоровью, лучше сразу обращаться к врачу, если появится малейшая надобность.

Скорпион

Для Скорпионов 2024 год будет не самым легким. Начало года будет более благоприятным, а вот вторая половина — не сильно вас порадует, может быть нелегко. Весна принесет удачу в личной жизни. А трудности могут касаться финансов, а также появления в вашей жизни недоброжелателей. Самым сложным будет период с августа по сентябрь 2024 года.

Стрелец

Для Стрельцов 2024 будет годом плодотворной работы. Начало года обещает прилив энергии и вдохновения, удачно будет завершаться все, за что вы возьметесь. Весной ваш заработок вырастет. Во второй половине года лучше сохранять стабильность и спокойствие, но есть шанс встретить долгожданную любовь.

Козерог

Для Козерога 2024 год сулит раскрытие творческого потенциала или пополнение в семье. Особенно удачной будет первая половина года. Не забывайте про отдых. Посвящайте больше времени себе, своему отдыху и родным. Летом могут уйти из вашей жизни некоторые друзья. Будьте внимательны за рулем.

Водолей

Для Водолея 2024 год будет очень удачным! Вы можете встретить свою любовь, также вам будет везти в лотереях и конкурсах. Весна будет благоприятна для общения с близкими. Во второй половине года можно смело решаться на зачатие ребенка. Также удачным год будет в финансовом плане. С июля по октябрь уделите больше времени семье.

Рыбы

Для Рыб этот год принесет много сложностей. Особенно непросто будет после июня. Но у вас хватит сил сопротивляться всем неурядицам. Первая половина года принесет шанс выстроить удачные отношения с партнерами. Будьте внимательны к своему здоровью, не переутомляетесь и избегайте стресса. С мая по июнь — самый удачный период в году для вас.

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