Новый 2024 год: главные приметы в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь существует множество примет и поверий, которые связаны с предсказанием будущего, привлечением удачи и избежанием беды.

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Главные приметы в новогоднюю ночь:

характер первого гостя, появившегося в доме после полуночи, определит тенденцию в следующем году;

если девушка, нарезая салаты, случайно порежется, в следующем году обязательно выйдет замуж;

если первым засевать утром придет мальчик, удача будет следовать за вами весь следующий год;

подметать пол до рассвета нельзя, ведь можно вымести всю положительную энергию;

год будет благополучным, если его встречать в новой одежде;

если в новогоднюю ночь вы случайно увидели зеркальное время (например 02:02), то это к большой удаче на весь год;

открытые хотяб на минутку двери и окна в новогоднюю ночь символизируют приветствие удачи и новых возможностей.

Также Фокус писал про приметы и традиции 31 декабря