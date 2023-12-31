Дракон на минималках: американец завел дома необычного питомца (видео)

В последнее время игуан все чаще заводят в качестве домашних животных. Однако эти ящерицы на так просты в уходе, как кошки и собаки, и требуют создания определенных условий.

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Огромная игуана по имени Ракета – домашний любимец парня по имени Ли из Хьюстона, штат Техас. Благодаря соцсетям, а у Ракеты есть аккаунты в Instagram, YouTube, Facebook, об этой паре узнали сотни тысяч пользователей во всем мире. Более того, некоторые из видео, которые владелец игуаны публикует в соцсетях, стали вирусными, пишет Laughing Squid.

По словам Ли, Ракета ведет себя то как кошка, то как собака. Он предан своему хозяину и буквально всюду следует за ним по пятам.

"Он прыгнет на меня, пока я тренируюсь, а если я расслабляюсь перед телевизором, он просто найдет дорогу. У него отличный аппетит. Он встает на стол, куда я кладу продукты, и говорит: "Это все мое"", – рассказывает владелец.

Ящерица очень любит гулять на поводке и проводить время с другим питомцем своего хозяина – собакой по кличке Коко. Когда Ли гуляет с Ракетой по округе или ходит в магазин, то их узнают и здороваются, а те, кто видит впервые, удивляются и с интересом рассматривают.

Ли выгуливает Ракету на поводке

Однако даже когда остается один, Ракета не унывает. Ли утверждает, что он буквально одержим пустыми мешками, а еще очень любит изображение волка на пакете с собачьим кормом.

Ракета очень неравнодушен к пустым пакетам

Упаковка корма с мордой волка – особая любовь Ракеты

Да и вообще, утверждает техасец, игуана очень и очень любит покушать. Она может перевернуть с ног на голову продукты в холодильнике в поисках своего самого любимого лакомства – бананов.

Ракета без ума от бананов

Мужчина признается, что уход за игуаной – не такое простое дело, как может показаться.

У Ракеты есть собственный обустроенный уголок, где он ночует, однако все время, что не спит, ящерица проводит рядом со своим человеком. При этом Ли отмечает, что они с ящерицей "созданы друг для друга".

Террариум Ракеты

"Я стараюсь быть всем, что игуана ищет в хозяине. Мы оба любим музыку. Мы покачиваемся в ритме, в такт. Это одна из вещей, с которой мы больше всего связаны. Это отношения, созданные на небесах. Я надеюсь, что у нас будет еще много замечательных моментов, подобных этим", – говорит он.

Свои будни в компании ящерицы Ли старательно документирует, показывая самые интересные и веселые моменты.

Интересные факты об игуанах

Игуана – это крупная растительноядная ящерица семейства игуановых, ведущая дневной древесный образ жизни. Обитает в Центральной и Южной Америке. Длина тела от носа до кончика хвоста у взрослых особей обычно не превышает 1,5 метра. Благодаря яркой расцветке, спокойному нраву и уживчивости, обыкновенных игуан часто разводят и содержат в помещениях как домашних животных.

В мире насчитывается 35 различных видов игуан. Каждый из них адаптируется под свою среду обитания, например у обитателей деревьев тело немного сжато по бокам, чтобы было удобнее лазать по веткам. Также у рептилий меняется окрас, делающий особей максимально неприметными. Наиболее распространенными в мире считаются зеленые игуаны.

У игуан есть так называемый "третий глаз" – особый светочувствительный орган, помогающий им ориентироваться в смене дня и ночи.

Игуаны способны узнавать своих родственников.

Считается, что игуаны очень интеллектуальные представители мира рептилий. Например, обитающие на Галапагосе каналофы питаются преимущественно кактусами. Однако ни одна из них не потянет в рот это растение, пока полностью не очистит от колючек. Для этого они отламывают кусочек и катают по земле, пока не добьются результата.

В последнее время рептилий стало модно заводить в качестве домашних животных. Однако прежде чем решиться на содержание такого питомца, нужно все тщательно взвесить. Ведь по своей природе игуаны являются долгожителями – известны случаи, когда рептилии доживали до 30 лет.

Эти рептилии умеют чихать.

Ранее Фокус писал, что укус игуаны превратил каникулы ребенка в медицинский кошмар.