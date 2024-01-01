1 января 2024 года: Новый год, Василия Великого и Обрезание Господне - что сегодня нельзя делать
В День святого Василия нельзя отказывать в помощи. Среди главных примет этого дня — снегопад к теплому лету.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает день святителя Василия Великого и Обрезание Господне. В ночь на 1 января празднуют также Новый год. В первый день нового года мужчины и юноши ходили по домам и посевали. Они пели специальные песни и разбрасывали зерно, желая хозяевам богатого урожая и благополучия.
В праздник принято собираться семьей за столом, просить прощения друг у друга и загадывать желания.
Что нельзя делать 1 января:
- брать в долг деньги — весь год будешь в долгах;
- ругаться и злословить — ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь;
- гололед на дорогах – к урожаю;
- молодой месяц – к полноводию весной;
- если утром начался снег, то зима будет снежной, а весна – поздней;
- снегопад – к теплому лету;
- в этот день в этот день ожидается дождь;
- звездная ночь – к богатому урожаю ягод;
- чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег встряхивали;
- вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов.
Народные приметы и поверья:
- гололедица — к щедрому урожаю;
- яркие звезды ночью – будут сильные морозов;
- обильный снег на Василия – летом будет жара, оттепель указывает на прохладное лето;
- ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада — дождливым, с востока — засушливым, а с юга — теплым.
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков, Эмилия
Родились в этот день:
1909 год — Степан Бандера, украинский политический деятель, глава проводу ОУН в 1940—1959 годах;
1919 год — Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.
А также в этот день:
1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;
1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;
1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация.