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1 января 2024 года: Новый год, Василия Великого и Обрезание Господне - что сегодня нельзя делать

Фото: Википедия

В День святого Василия нельзя отказывать в помощи. Среди главных примет этого дня — снегопад к теплому лету.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает день святителя Василия Великого и Обрезание Господне. В ночь на 1 января празднуют также Новый год. В первый день нового года мужчины и юноши ходили по домам и посевали. Они пели специальные песни и разбрасывали зерно, желая хозяевам богатого урожая и благополучия.

В праздник принято собираться семьей за столом, просить прощения друг у друга и загадывать желания.

Что нельзя делать 1 января:

  • брать в долг деньги — весь год будешь в долгах;
  • ругаться и злословить — ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь;
  • гололед на дорогах – к урожаю;
  • молодой месяц – к полноводию весной;
  • если утром начался снег, то зима будет снежной, а весна – поздней;
  • снегопад – к теплому лету;
  • в этот день в этот день ожидается дождь;
  • звездная ночь – к богатому урожаю ягод;
  • чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег встряхивали;
  • вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов.

Народные приметы и поверья:

  • гололедица — к щедрому урожаю;
  • яркие звезды ночью – будут сильные морозов;
  • обильный снег на Василия – летом будет жара, оттепель указывает на прохладное лето;
  • ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада — дождливым, с востока — засушливым, а с юга — теплым.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков, Эмилия

Родились в этот день:

1909 год — Степан Бандера, украинский политический деятель, глава проводу ОУН в 1940—1959 годах;

1919 год — Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.

А также в этот день:

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация.