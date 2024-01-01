1 января 2024 года: Новый год, Василия Великого и Обрезание Господне - что сегодня нельзя делать

В День святого Василия нельзя отказывать в помощи. Среди главных примет этого дня — снегопад к теплому лету.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает день святителя Василия Великого и Обрезание Господне. В ночь на 1 января празднуют также Новый год. В первый день нового года мужчины и юноши ходили по домам и посевали. Они пели специальные песни и разбрасывали зерно, желая хозяевам богатого урожая и благополучия.

В праздник принято собираться семьей за столом, просить прощения друг у друга и загадывать желания.

Что нельзя делать 1 января:

брать в долг деньги — весь год будешь в долгах;

ругаться и злословить — ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь;

гололед на дорогах – к урожаю;

молодой месяц – к полноводию весной;

если утром начался снег, то зима будет снежной, а весна – поздней;

снегопад – к теплому лету;

в этот день в этот день ожидается дождь;

звездная ночь – к богатому урожаю ягод;

чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег встряхивали;

вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов.

Народные приметы и поверья:

гололедица — к щедрому урожаю;

яркие звезды ночью – будут сильные морозов;

обильный снег на Василия – летом будет жара, оттепель указывает на прохладное лето;

ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада — дождливым, с востока — засушливым, а с юга — теплым.

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков, Эмилия

Родились в этот день:

1909 год — Степан Бандера, украинский политический деятель, глава проводу ОУН в 1940—1959 годах;

1919 год — Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель.

А также в этот день:

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1954 год – в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация.