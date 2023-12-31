Испытайте удачу в 2024 году: новогодние ритуалы для суеверных

Даже если вы не воспринимаете серьезно магические ритуалы, эксперты утверждают, что попробовать можно.

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Мы понимаем, что не все серьезно относятся к магии суеверий, однако почему бы не впустить в свою новогоднюю ночь несколько ритуалов, от которых хуже не будет. Поверьте! Если это вселит в вас веру в удачу и успех, смело надевайте красное платье или красное нижнее белье, выбрасывайте, как итальянцы, лишнее через окно либо швыряйте, как ирландцы, черствый хлеб о стену, чтобы спугнуть злых духов. Конечно, звонить в 108 колоколов, как делают буддисты, — непростая задача, поэтому проще поставить на стол как можно больше мандаринов, как у китайцев. Несколько истинно новогодних суеверных традиций нам подсказали эксперты итальянского Vogue.

Единственное, что они подчеркивают: сегодня многовековые традиции разных народов смешались в глобализированном мире. Но благодаря этому каждый из нас обогатился дополнительными знаниями и не только оставляет в новогоднюю ночь открытым окно, чтобы ушла негативная энергия, но и употребляет, например, после полуночи 7 разных видов сухофруктов — грецкие орехи, фундук, арахис, изюм, миндаль, инжир и финики.

Итак, как лучше встретить Новый год, чтобы он был таким, как мы хотим — приносящим удачу, здоровье, счастье и радость всем!

Есть гранат

В древности гранат был священным растением, символом плодородия и богатства. Благодаря многочисленным зернам он является символом изобилия, процветания и здоровья. Персы даже считали его символом непобедимости. Его красный цвет приносит положительную энергию и жизненную силу. Съесть гранат в новогоднюю ночь – хорошая примета.

Поставить рис на стол

Рис также символизирует изобилие и богатство. Если вы использовали его в качестве ингредиента для новогодних блюд, это избавило бы вас от беспокойства. Но если у вас другие кулинарные планы, вы можете разбросать несколько пригоршней по столу или насыпать немного в карман.

Подарите "рог" и получите такой же

На праздничном ужине желательно раздать счастливые круассаны — такие импровизированные рожки. Однако их необходимо "активировать": если вы дарите кому-то такой "рог", обязательно уколите его кончиком в открытую ладонь левой руки визави. Если вы получили "рог" в подарок, убедитесь, что то же самое сделают и для вас.

Зажгите свечи

Свечи следует зажечь до полуночи. При этом не забудьте о цвете свечи: традиционно зеленую свечу следует использовать для богатства, а бело-красную — для любви, позволяя им гореть до самого наступления Нового года.

Думаем, достаточно. И даже если вам покажется, что вечер 31 декабря более чем требовательный, он способен настроить на нужный лад весь наступающий год. Вы в это верите? Мы с вами.

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