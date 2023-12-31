Как добиться успеха: 10 привычек высокопродуктивных людей

Главный секрет высокопродуктивных людей – умение правильно ставить задачи и распределять свой ресурс. Для того, чтобы овладеть подобными навыками, достаточно перенять привычки, которые помогут и вам приблизиться к успеху.

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Высокая продуктивность – навык, которым можно овладеть, если перенять привычки людей, достигших успеха в профессии, бизнесе и других сферах. У каждого человека они свои, однако известная писательница и эксперт по домоводству Марта Стюарт вычленила 10 привычек, которые работают для всех, и собрала их в своем блоге.

Расстановка приоритетов

Многие люди приходят на работу и сразу "ныряют" в электронную почту или мессенджеры, чтобы ответить на все сообщения, но это – в корне неправильно. Начиная новый день, следует очертить для себя ряд первостепенных дел, рекомендует доктор философии, тренер по продуктивности, автор и оратор Мелисса Гратиас.

"Как только вы входите в переполненный вагон метро, который является вашим почтовым ящиком, вы отправляетесь в путь. Вы заботитесь о нуждах других людей. Расстановка приоритетов помогает вам оставаться сосредоточенным и активным", – подчеркивает она.

Придя на работу, не ныряйте с головой в разбор электронной почты Фото: Racool_studio/Freepik

Физические упражнения

Ни для кого не секрет, что физические упражнения улучшают работу мозга. Исследования показывают, что включение физических упражнений в свой рабочий день может улучшить навыки тайм-менеджмента на 72%. Они также повышают энергию, побуждают человека выбирать более здоровую пищу в течение дня и улучшают сон, утверждает Кристал Коннер, лайф-коуч и ведущая подкаста "Как быть опасной женщиной".

Физические упражнения заряжают энергией и дают силы для свершений Фото: Freepik

Оптимизация

Люди, которые ведут ежедневный список дел, более продуктивны, чем те, кто этого не делает. Но средства, которое используются, так же важны, как и сам список.

"Сэкономьте последние 15 минут каждого дня, чтобы обновить свой основной список задач. Удалите то, что вы завершили, добавьте новые дела, и найдите минутку, чтобы перевести дух и признать, что вы сделали работу наилучшим образом", – говорит Гратиас.

Каждый день составляйте список дел, которые нужно завершить до вечера Фото: lookstudio/Freepik

Брейн-пауза

Перерывы необходимы для продуктивности. Когда у нас много дел, нам легче справиться с задачей, вместо того, чтобы тратить время на отдых. "Занимайтесь делами, которые дают отдых аналитическим частям вашего мозга и частям мозга, отвечающим за решение проблем: встаньте из-за стола, совершите небольшую прогулку, разомните мышцы, послушайте музыку и помедитируйте. Избегайте пролистывания социальных сетей во время этих перерывов, потому что эта деятельность не дает префронтальной коре времени на отдых", – подчеркивает эксперт по продуктивности.

Творческий подход

"Создание утренней привычки, которой вы с нетерпением ждете, поможет вам встать с постели и облегчит тяжелые чувства. Я часто просыпаюсь с чувством испуга, опустошенности или пессимизма, и когда я чувствую это, все, что мне хочется, — это откинуть одеяло и еще немного поспать. Вместо этого я обнаружила, что творчество – лучшее противоядие от пессимизма. Именно из-за этого я приучила себя рано вставать, заваривать чай и брать в руки ручку и рисовать между 5 и 6 утра", – делится своим опытом Айше Бирсель, лайф-тренер и автор книги "Создайте долгую жизнь, которую вы любите".

Творчество помогвет разгрузить мозг и получить новые силы Фото: freepik

Никакой многозадачности

Многие уверены в том, что продуктивность тесно связана с многозадачностью, но на самом деле все наоборот. Если мы сосредоточимся на чем-то одном, у нас больше шансов сделать это быстрее, чем жонглировать несколькими задачами.

"Включите две-три важные задачи, которые нужно выполнить в течение дня. Не переходите к следующей задаче, пока та, над которой вы сейчас работаете, не будет завершена. Это избавит вас от попыток одновременно выполнять несколько задач и ощущения, будто вы ничего не завершили в конце дня. Когда вы оставляете несколько задач невыполненными, у вас возникает ощущение, что вы ничего не сделали" – отмечает Кристал Коннер.

Устанавливайте и отслеживайте свои цели

Высокопродуктивные люди определяют, документируют и делятся своими целями на предстоящий год, отмечает Гратиас. Каждый месяц (или каждую неделю) выделяйте время для оценки вашего прогресса в достижении этих целей.

"Без целей вы блуждаете по своей жизни, сосредоточившись на земле прямо перед собой, а не на вершине горы вдалеке", – говорит она.

Делегируйте, когда это возможно

Освобождение времени может сделать человека более продуктивным, поэтому Коннер рекомендует делегировать задачи для более успешной личной и профессиональной жизни:

"Делегируйте действия, которые может быть выполнен более эффективно и быстрее кем-то другим. Это может означать, что вам придется нанять кого-нибудь, кто поможет навести порядок в доме, заказать продукты, доставку еды или передать задачи коллегам, которые лучше их решат".

Часть дел можно делегировать тем, кто справится с ними лучше Фото: nensuria/freepik

Практикуйте сострадание

Говорите себе "Я люблю тебя" в конце каждого дня, чтобы повысить продуктивность в будущем. Поначалу это может показаться глупым, но делайте это как минимум 21 день, чтобы это вошло в привычку. Как только вы перепрограммируете свой мозг, вы поймаете себя на сострадании к себе и будете избегать самоуничижительных замечаний вроде: "Это было глупо с моей стороны"", – предлагает Бирсель.

Новое начало

По мере того, как мы растем лично и профессионально, новичку может быть трудно начать все сначала в другой области. Но наличие "ума новичка" пойдет вам только на пользу.

"Это противоречит здравому смыслу, но то, что мы лучшие, может сдержать нас. Я тренирую лучших креативщиков, руководителей и идейных лидеров и напоминаю им, что все великие проекты вначале неоднозначны. Исследование неизведанного может привести к наиболее значимой работе", – утверждает Айше Бирсель.

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