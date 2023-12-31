Как сделать свои мечты реальностью: простые советы накануне Нового года

Эксперты итальянского Vogue считают, что любое желание должно идти из сердца, а разум уже должен полагаться на него.

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Многие ли из нас пишут список желаний? Наверное, потихоньку все-таки немало. Мы составляем "дорожную карту" наших последующих лет и страстно желаем, чтобы наши мечты претворились в реальность. Однако как часто это — за пределами нашей жизни. Почему? Ведь многие психологи пишут, что чем сильнее желаешь, тем больше и получаешь. Специалисты итальянского Vogue немного отрезвили нас и предложили свою технику, которая называется "101 желание".

Самое главное, на что обратили внимание эксперты, — это то, что любое желание должно идти из сердца, а разум должен полагаться на него. Наши мозги слишком рациональны, чтобы позволить желать то, что может вытолкнуть нас из зоны комфорта.

Вторая причина неосуществления нашей "дорожной карты" — это информационное поле, в котором мы живем. Оно ежедневно так тщательно бомбардирует нас, с одной стороны, стимулами, с другой — мыслями "а вдруг не то", что мы просто разучились слушать себя. Мы прекратили летать в своих фантазиях, а наше воображение уснуло, и довольно крепко. Вместе с тем, утверждают эксперты, так важно оставаться подчас ребенком, чтобы находить радость в мелочах и таким образом тренировать свою душу.

Если честно, следует научиться превращать благие намерения в намерения, подчеркивает Vogue. Тогда это на самом деле искренняя вера в то, что все возможно. И именно тогда ваша дверь остается открытой для неожиданностей.

Техника "101 желание"

Эту методику реализации желаний, заложенных внутри нас, разработал Игорь Сибальди, писатель, ученый-богослов и драматург.

Мы прекрасно знаем, что просто желать недостаточно. Чтобы выразить все то, что у нас на душе, мы пишем черным по белому, придавая этому силу реализации, достоинство.

Что ж, это упражнение предполагает принятие на себя ответственности за то, что вы хотите. Почему? А потому что это не позволяет забывать о своих желаниях, то есть заставляет тренировать распознавание возможностей, дабы не упускать их, даже прыгая в поезда, когда они проезжают. Таким образом, благие намерения и желания становятся реальностью, а сбывшиеся мечты становятся той жизнью, о которой мы всегда мечтали.

Требует ли это обязательств? Естественно. Это займет время? Да, но оно того стоит, убедитесь сами. Кроме того, это требует большого мужества — в нем никогда не должно быть недостатка.

Правила техники "101 желание"

Чтобы сформулировать свое желание или доброе намерение, следуйте этим четким правилам.

Начинайте предложение со слов "Я хочу".

Избегайте употребления отрицания, никогда не говорите: "Не хочу, не хочу…".

Каждое предложение должно быть не более 14 слов. Почему? Потому что 14 — это количество слов, которые человек может произнести на одном дыхании.

Не загадывайте последовательные желания (например, "хочу дом в Лондоне, хочу дом в Париже").

Формулируйте желания, думая о цели, а не о средствах (например, "Я хочу поехать на Бали", а не "Я хочу поехать на Бали за столько-то тысяч евро").

Не сравнивайте себя ни с кем.

Желания должны быть конкретными, точными. Нет смысла быть универсальным. Например, "Я хочу быть богатым" не работает. Скорее, стоит сказать: "Я хочу перестроить дом моих бабушки и дедушки", чтобы иметь точную цель.

Не используйте прозвища и уменьшительные имена.

Не высказывайте желаний, обращаясь к другим, всегда уточняйте, чем вы можете им помочь. Например, фраза "Я хочу, чтобы мой двоюродный брат выздоровел" не подходит, но фраза "Я хочу помочь моему двоюродному брату выздороветь" — да. Вы творец и главный герой своих желаний.

Не желайте встреч или романтических событий с конкретными людьми. Над другими людьми мы не имеем власти, скорее сформулируйте, как можно было бы стать лучше в отношениях. Например: "Я хочу взять на себя обязательство встречаться только с одним мужчиной за раз" или "Я хочу взять на себя обязательство всегда быть честным в отношениях".

Шаги "101 желания"

Первый шаг: напишите 150 желаний

Возьмите две тетради. В первой напишите сразу 150 желаний — они должны быть четкими, выполнимыми, даже небольшими. Их много, это правда, но это не невозможно. Например, фразы "Я хочу взять котенка" или "Я хочу разбить небольшой огород на своем балконе" также могут сработать. Обязательное условие: пишите только то, чего вы действительно хотите.

Второй шаг: выберите 101 желание

Теперь возьмите вторую тетрадь и выберите 101 желание — самые важные, приоритетные для вас. Запишите их с убежденностью. Почему только 101? Потому что это число в процессе, а не завершено, что указывает на будущее.

А теперь самое интересное: в течение 365 дней вам придется перечитывать их каждый день — раз в день. И по мере реализации вычеркивайте их. Вы увидите, что вскоре список станет тоньше. Если список скоро станет совсем разреженным, вы можете пополнить его новыми желаниями, возможно, выудив их из тех, которые остались в первом списке.

В конце 2024 года

Через год будет полезно и выгодно отметить, какие желания сбылись, а какие нет, над какими направлениями еще предстоит работать и к каким мы готовы. В любом случае, через год вырвите эти страницы и сожгите их. Отпустите то, что было, и освободите место для того, что будет. А если у вас еще есть желания, начните все сначала. С одним преимуществом: теперь вы знаете, как это сделать.

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