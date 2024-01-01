Голландский тренд "ничего не делать": он поможет справиться с выгоранием в 2024 году

По мнению экспертов, никсен — это лучшее, что мы можем сделать для своей жизни в долгосрочной перспективе.

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Постоянно работая и стремясь подняться побыстрее по карьерной лестнице, мы подчас обнаруживаем, что полностью "выгорели" — эмоционально чувствуем себя опустошенными и не хотим ничего делать. Как справиться с этой проблемой, рассказали в журнале Newsweek.

Эксперты издания сообщили, что бездействие может быть "самым продуктивным" и "лучшим, что мы можем сделать для своей жизни в долгосрочной перспективе". И этот образ жизни, то есть бездействие, имеет даже свое название — никсен.

Что такое никсен и как это началось

Этот термин заимствован из голландского языка, где "никс" означает "ничего", рассказала Newsweek сертифицированный гипнотерапевт Линнетт Прайс. Она честно призналась, что никсен — один из ее любимых навыков по преодолению трудностей.

"Это включает в себя моменты бесцельного бездействия или перерыв от постоянной суеты жизни", — заметила Прайс, основатель и генеральный директор MoodWellth, компании, занимающейся цифровым психическим здоровьем.

Никсен можно проследить до голландской культуры, где подчеркивается важность сбалансированного образа жизни и "отступления, чтобы омолодиться и переориентироваться", подтвердила важность этой концепции Жанна Нэнгл, эксперт по благополучию и жизненный тренер.

"В мире, где занятость часто превозносится, никсен предлагает освежающую контраргументацию", — заметила она.

Что предполагает практика никсена

Никсен — это намеренные, неструктурированные перерывы для расслабления без конкретной цели, с идеей в том, чтобы "позволить своему разуму свободно блуждать", рассказал Newsweek Бодух, главный медицинский директор PsychPlus.

Практика никсена очень индивидуальна. Для некоторых это может означать смотреть в окно, сидеть в парке или просто стоять на месте. Для других это может включать в себя такие занятия, как мечтания, прогулки на природе, наблюдение за людьми или наблюдение за восходом или закатом солнца. Главное — присутствовать без конкретной цели или повестки дня.

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"Отказ от необходимости продуктивности или достижений в такие моменты имеет основополагающее значение для понимания сути никсена", — уточнила Прайс.

Каковы преимущества практики никсена

Никсен является мягким напоминанием о том, что иногда ничегонеделание — это самое продуктивное, что мы можем сделать. И вообще, оказывается, что ничегонеделание может быть одним из лучших поступков, которые мы можем сделать для своего разума и тела, как уже подчеркивали эксперты, в долгосрочной перспективе.

Уменьшает стресс и беспокойство

Когда мы намеренно отказываемся от стремления постоянно "делать" и "достигать", мы позволяем себе по-настоящему расслабиться и восстановить силы.

"Это запускает реакцию расслабления организма, что приводит к снижению уровня кортизола (гормона стресса), помогает восстановить нашу энергию и устойчивость, а также способствует ощущению спокойствия и умиротворения", — объяснила Марисса Алерт, клинический психолог из Бостоона.

Кроме того, никсен — это прекрасный пример поведенческого воздействия, которое является одним из наиболее эффективных способов устранения и уменьшения тревоги, которая может привести к переутомлению и выгоранию.

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Оптимизирует здоровье мозга

По словам Прайс, участие в никсене может также улучшить "навыки решения проблем и общую когнитивную гибкость".

"Практика никсена может помочь поддерживать оптимальное здоровье мозга, способствуя пластичности нейронов и предотвращая умственную усталость", — сказал Прайс.

По данным Национальной медицинской библиотеки США, нейронная или мозговая пластичность — это "способность нервной системы изменять свою активность в ответ на внутренние или внешние раздражители".

Повышает креативность и инновационный потенциал

Алерт отметила, что когда мы освобождаемся от давления продуктивности, ничегонеделание позволяет разуму свободно блуждать.

"Это состояние несфокусированного осознания способствует творчеству, поскольку оно позволяет подсознанию обрабатывать информацию и генерировать новые идеи, не чувствуя себя ограниченным тем, что кажется логичным или практичным. Этот свободный поток мыслей может привести к неожиданным озарениям и решениям, стимулируя наши инновационные способности и потенциал", — подчеркнула она.

Бодух добавил, что практика никсена может позволить вашему разуму перезагрузиться и способствовать "лучшей концентрации при возвращении к задачам".

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