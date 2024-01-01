Как сохранить в чистоте дом, где живут собаки или кошки: 14 практических советов

Домашние животные линяют, мусорят, царапают мебель и доставляют немало других бытовых хлопот своим владельцам. Если знать, как минимизировать эти вещи, их содержание не будет доставлять никаких проблем.

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Владельцы кошек и собак, живущих в доме или квартире, как никто другой знают о том, что вместе с радостью питомцы доставляют и определенные неудобства. Главно из них, пожалуй, слои шерсти на одежде и мебели, следы от когтей на диванах и стенах, рассыпанный наполнитель вокруг лотка, специфический запах и тому подобное. Как минимизировать эти моменты и сохранить в доме максимальную чистоту, рассказали Алисия Соколовски, президент и со-генеральный директор AspenClean, и Кэти Кохун, директор по франшизе Two Maids.

Используйте валик для удаления шерсти домашних животных

Валик для ворса — отличный способ удалить шерсть домашних животных с одежды. Однако с таким же успехом его можно использовать для поверхностей диванов, стульев, пуфиков, чистки штор.

"Валики для ворса обычно имеют большую площадь поверхности и эффективно собирают шерсть домашних животных", — говорит Алисия Соколовски.

Используйте пищевую соду, чтобы удалить запах домашних животных

Домашние животные иногда могут оставлять после себя неприятный запах.

"Пищевая сода обладает свойствами нейтрализации запахов и часто используется для поглощения и устранения особенно неприятных из них. Вы можете посыпать ковры, мебель и постельные принадлежности для домашних животных. Оставьте на 15–30 минут, а затем пропылесосьте", – рекомендует Соколовски.

Защитите слив для душа от шерсти домашних животных

Попадание шерсти домашних животных в душ во время купания неизбежно, но есть способы свести это к минимуму и облегчить уборку.

"Расчесывание питомца перед купанием помогает удалить слабую шерсть. Используйте щетку для ухода, подходящую для типа шерсти вашего питомца, чтобы уменьшить ее выпадение во время купания. Также разумно поставить над сливом ловушку для шерсти, чтобы она не забивала трубы", – продолжила эксперт.

Во время купания животные теряют немало шерсти, которая может забивать слив Фото: Getty

Используйте чехлы для мебели

Если вы не можете держать домашних животных подальше от мебели, используйте чехлы, чтобы защитить ткань от повреждений и нежелательных запахов. По словам Соколовски, большинство чехлов для мебели сделаны так, чтобы их можно было легко снять и постирать. Регулярная стирка помогает поддерживать чистоту и отсутствие запахов в окружающей среде.

Помимо защиты от шерсти домашних животных, чехлы для мебели также могут уберечь от пятен из-за пролитой жидкости, грязи и прочего:

"При покупке чехлов выбирайте те, которые сделаны из материалов, удобных для домашних животных. Они должны быть прочными и устойчивыми к износу. Избегайте материалов, которые могут быть легко проколоты или порваны когтями вашего питомца".

Вытирайте лапы животного, когда пускаете его в дом

Хотя вытирать лапы вашего питомца каждый раз, когда он входит внутрь, может быть нереально, в некоторых случаях это необходимо.

"Если ваш питомец находился на улице во время ливня, и земля была грязной, мы предлагаем вытереть его лапы влажной тряпкой, прежде чем он сможет свободно бегать по дому", — говорит Кэти Кохун.

После прогулок на улице мойте питомцу лапы перед тем, как впустить его в дом или квартиру Фото: Pexels

Используйте коврик для мусора

Если у вас есть кошка, вы знаете, что эти любопытные существа имеют склонность раскидывать наполнитель из туалетного лотка. Используйте коврик для мусора, чтобы песок или прессованная стружка не разлетались по полу.

"Поместите коврик за пределы туалетного лотка, чтобы улавливать частицы наполнителя, когда кошка выходит из него. Коврики с текстурированной поверхностью особенно эффективны", – подчеркивает Соколовски.

Выберите правильный туалетный лоток

Еще один способ предотвратить разбрасывание мусора по всему дому — это выбрать правильный туалетный лоток. Выбор туалетного лотка с более высокими стенками не позволяет кошкам выгребать или разбрасывать мусор за пределы туалета.

Регулярно стирайте постельное белье для домашних животных

Будь то подстилка для собаки или домик для кошек, подстилку вашего питомца следует регулярно чистить, чтобы предотвратить появление запахов и скопление шерсти. Для этого стоит использовать моющие средства, безопасные для домашних животных, или чехлов, которые можно легко снять и постирать. Если чехлы не снимаются, посыпьте подстилку для домашних животных пищевой содой и оставьте на 10–15 минут, а затем пропылесосьте.

Наличие "правильного" лотка облегчит содержание домашнего питомца Фото: CatPeople.ru

Часто пылесосьте

Не позволяйте шерсти домашних животных заполонить ваш дом, регулярно пылесося и подметая его.

"Используйте пылесосы с насадками для шерсти домашних животных или специальные модели для шерсти домашних животных, предназначенные для борьбы с выпадением шерсти", — объясняет Соколовски.

Пылесос сделает уборку в доме после животного куда легче Фото: dreame-technology.com

Чаще ухаживайте за своим питомцем

Ежедневная расчесывание и регулярное купание животного помогут сохранить дом чистым от волос и пыли. Кроме того, вы защитите полы и двери от повреждений, подстригая когти вашего питомца, когда они становятся слишком длинными.

"Постоянная стрижка когтей вашего питомца предотвратит появление царапин. Важно знать, как стричь когти собаке или кошке, чтобы не повредить их — подумайте о том, чтобы обратиться к грумеру или ветеринару, если вам неудобно делать это самостоятельно", – резюмирует Кохун.

Используйте резиновую перчатку для удаления шерсти

Если шерсть домашних животных застряла в вашей мебели, избавьтесь от нее с помощью резиновой перчатки. Намочите резиновую перчатку, которая у вас уже есть под рукой для мытья посуды, и проведите ею по мебели, чтобы собрать шерсть.

Положите коврик под тарелку с едой

Чтобы корм для домашних животных не разлетелся повсюду, пока ваша собака или кошка ест, подложите под ее тарелку коврик. Он поможет удержать разлитую жидкость и облегчить уборку. Ищите коврики, которые легко чистить и имеют нескользящую поверхность.

Быстро убирайте беспорядок от домашних животных

По словам Соколовски, быстрая и эффективная уборка домашних животных необходима для поддержания чистой и здоровой среды обитания. Начните с того, что соскребите как можно больше мусора. Затем очистите эти участки водой и моющим средством, безопасным для домашних животных. Если запахи остались, посыпьте это место пищевой содой, дайте ей подействовать, а затем пропылесосьте.

Купите когтеточку

Чтобы кошка не царапала мебель, купите когтеточку. Кошки могут царапать свою территорию и точить когти. Когтеточка возьмет на себя эту функцию и спасет ваши нервы и мебель.

Когтеточка поможет защитить мебель и стены от когтей животного Фото: Getty

Ранее Фокус писал, как отучить кошку царапать мебель.