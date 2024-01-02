2 января 2024 года: святого Сильвестра - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше ограничить употребление мяса, жирной рыбы и алкоголя. Среди примет этого дня — сильный мороз к скорой оттепели.

Related video

Что случилось в этот день:

2 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.

Что нельзя делать 2 января:

есть жирную рыбу и мясо;

ссориться с близкими;

употреблять алкоголь;

выносить сор из избы;

выполнять работу по дому.

Народные приметы и поверья:

сильный мороз — к скорой оттепели;

порывистый ветер — скоро будут метели;

облачно к вечеру — изменится погода;

петухи поют — к потеплению.

День ангела празднуют:

Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист, Ульяна, Федотья.

А также в этот день:

2020 год — Нидерланды официально отказались от употребления названия Голландия.