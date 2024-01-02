Филолог рассказал, как правильно называть яйцо "всмятку" (видео)

Популярные завтраки часто называют неправильно. Александр Авраменко раскрыл украинский вариант названия яйца "всмятку".

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Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как правильно называть на украинском языке "яйцо всмятку". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Как отметил известный педагог, "яйцо всмятку" и "глазунья" — это суржик.

Готовое вареное яйцо с жидким желтком правильно называть "некрутим яйцем", а жареное яйцо с жидким желтком — "окатою яєчнею", ведь желток, не смешанный с белком, напоминает глаз.

Александр Авраменко также обратил внимание, что именно "оката", а не "оковита", яичница. Ведь "оковита" — это крепкая водка высокого сорта.

Итак:

яйцо всмятку — некруте яйце (или же рідке);

глазунья — оката яєчня.

В частности, языковед отметил, что можно говорить и "яєшня", и "яєчня", однако первый вариант более устаревший.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — это украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий, который записал ряд уроков, в которых учит украинцев правильно разговаривать, искореняя суржик.

Напомним, как на украинском языке корректно называть постельное белье.

Также Фокус писал о правильности употребления слов "дзвонити" и "телефонувати".