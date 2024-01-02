Диета при гастрите: 5 продуктов, от которых нужно отказаться

После праздников обострение хронических болезней явление довольно частое и гастрит занимает одно из первых мест. Важно знать, какие продукты нужно убрать из рациона, чтобы как можно скорее снять воспаление и облегчить самочувствие.

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Состояние, вызванное обострением гастрита, сложно назвать приятным, однако хорошая новость заключается в том, что гастрит можно эффективно контролировать с помощью правильной диеты, которая поможет снять воспаление и улучшить самочувствие. Об этом пишет Easy Steps.

Гастрит – это заболевание, при котором поражается слизистая оболочка желудка, вызывая воспаление и раздражение. Это может быть вызвано различными факторами, такими как стресс, прием некоторых лекарств или инфекция бактерией Helicobacter pylori. Симптомы гастрита могут быть разными: тошнота, рвота, боль в животе, вздутие живота и потеря аппетита. Хотя существует несколько вариантов лечения гастрита, управление этим заболеванием с помощью диеты является одним из наиболее эффективных способов уменьшить проявление симптомов и ускорить выздоровление.

Причины гастрита

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Слизистая оболочка желудка защищает желудок от желудочного сока, который помогает пищеварению. Когда эта оболочка воспаляется или повреждается по любой причине, включая бактериальную инфекцию (H.pylori), длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), злоупотребление алкоголем или другие раздражители, может развиться гастрит.

Диета играет важную роль в лечении гастрита, уменьшая воспаление слизистой оболочки желудка и способствуя заживлению. Некоторые продукты и напитки могут усугубить симптомы, тогда как другие приносят облегчение. Цель состоит в том, чтобы выявить триггерные продукты и исключить из их своего рациона на момент обострения.

Здоровая диета для человека с гастритом включает продукты с высоким содержанием клетчатки, например, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты, а также нежирные источники белка, такие как куриная грудка или рыбное филе которые легче для желудка, чем красное мясо и жиры, замедляющие пищеварение, что приводит к повышению уровня кислотности в кишечнике. Кроме того, продукты, богатые пробиотиками, такие, как йогурт, помогают восстановить полезные бактерии, что способствует здоровью пищеварения.

Питаться нужно небольшими порциями, а также пить много воды, поскольку она помогает выводить токсины и способствует заживлению слизистой. А вот перечень продуктов, которых следует избегать.

Острая и кислая пища

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При гастрите лучше избегать острой пищи, поскольку она может раздражать слизистую желудка и усиливать воспаления. Сюда входят блюда, в которых много острого перца чили или других острых приправ. Кроме того, следует избегать кислых продуктов, таких как помидоры, цитрусовые и уксус.

Кислые продукты увеличивают выработку желудочной кислоты, что может ухудшить состояние слизистой желудка. Некоторые виды специй, такие как имбирь и куркума, действительно могут помочь уменьшить воспаление слизистой оболочки желудка, но важно проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять эти специи в свой рацион.

Алкоголь и кофеин

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Алкогольные напитки являются известными раздражителями слизистой желудка, поэтому их следует избегать, если у вас гастрит. Сюда входят пиво, вино и другие спиртные напитки, такие как виски или водка, а также коктейли, содержащие алкоголь.

Кофеин — еще одно вещество, от которого следует отказаться или значительно ограничить при гастрите. Кофе и чай содержат кофеин, стимулирующий секрецию желудочной кислоты, что приводит к усилению раздражения желудка.

Жареная и жирная пища

Жареные продукты, такие как картофель фри, куриные крылышки или жареная курица, как правило, очень жирные, что затрудняет их правильное переваривание. Продукты с высоким содержанием жиров также известны как виновники воспаления в организме, поэтому их также следует ограничить, если вы боретесь с симптомами гастрита. Другие жирные продукты, такие как чизбургеры или пицца, содержат много насыщенных жиров, которые могут вызвать воспаление во всем организме, включая пищеварительную систему.

Лучше всего заменить эти продукты более постными вариантами, такими как куриная грудка на гриле или рыба, приготовленная без тяжелых соусов. Избегая острой и кислой пищи, алкогольных напитков, потребления кофеина и жареных продуктов, вы сможете уменьшить раздражение и воспаление слизистой оболочки желудка.

Напомним, цитрусовая диета — это краткосрочный план похудения, который предусматривает употребление цитрусовых, способствующих сжиганию жира, ускорению обмена веществ и улучшению здоровья. Идеальное решение после праздников.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.