Надежда и оптимизм: гороскоп на первую неделю января для всех знаков Зодиака

Первая неделя января отмечена прямым сдвигом Меркурия в Стрельце, входом Марса в Козерог и первой полной неделей Венеры в Стрельце. Эти три транзита дают нам чувство надежды, стабильности и оптимизма.

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Первая неделя января будет наполнена событиями и всем знакам Зодиака придется пережить нелегкий, но богатый на события и приключения период. В течение первых четырех дней января мы увидим Меркурий, Венеру и Марс в Стрельце, побуждая все знаки зодиака сказать "да" приключениям. Как только Марс войдет в Козерог 4 января, мы почувствуем значительный сдвиг в том, как мы направляем нашу энергию и чему уделяем внимание. Об этом пишет Refinery29.

Прочтите гороскопы для ваших знаком Зодиака, чтобы получить наиболее подробный прогноз.

Овен

Овен, первая неделя января позволяет вам вздохнуть спокойно, поскольку Хирон будет находиться прямо в вашем знаке в течение следующих семи месяцев. Меркурий, планета общения, также находится прямо в вашем огненном знаке Стрельца, а Венера, планета любви, расположена в Стрельце, помогая вам мечтать о новых проектах и ​​предпринимательских предприятиях на предстоящий год.

Марс, ваш планетарный управитель, входит в знак Козерога 4 января, активируя ваш сектор карьеры на следующие шесть недель. Во время этого транзита вы будете в более упрямом и властном настроении, и у вас будет меньше терпения к людям, которые, кажется, не знают, чего они хотят и что делают. Старайтесь изо всех сил оставаться внимательными к чувствам других людей во время транзита Марса в Козероге, иначе ваш дерзкий стиль общения может привести к тому, что вы сожжете мосты или саботируете возможности.

Телец

В начале января Юпитер находится прямо в вашем знаке впервые за более чем четыре месяца. В первую неделю января вы почувствуете себя психологически легче, и это, в сочетании с тем, что Меркурий также находится в Стрельце, начиная с 1 января, поможет вам, когда дело дойдет до крупных инициатив, запуска которых вы так ждали. Юпитер остается в вашем знаке до конца мая, что делает следующие пять месяцев одними из самых благополучных и благоприятных периодов для вас, чтобы обновить свою жизнь и достичь своих долгосрочных целей.

Ваша личная жизнь может быть наполнена поворотами сюжета в течение первой полной недели Венеры в Стрельце, поэтому ваша миссия — избавиться от необходимости контролировать то, что происходит на этой неделе, но, скорее, оставаться непредвзятым в отношении того, что люди говорят или делают. Ваш партнер может раскрыть ту сторону себя, к которой вы не привыкли — не пугайтесь концепции перемен, а лучше научитесь принимать их и жить с ними.

Близнецы

Близнецы, в начале первой недели января ваш планетарный управитель Меркурий находится прямо в вашем противоположном знаке Стрельца, активируя ваш сектор партнерства и брака . Если вы ошиблись во время ретроградного Меркурия и готовы попросить прощения, это ваш знак сделать это искренне этой неделе. Вы все еще будете ощущать последствия пост-теневого периода ретроградного Меркурия в течение нескольких недель, поэтому даже если вы начнете с написания письма с извинениями ради себя, а затем поделитесь им с вовлеченными сторонами, это будет хорошо.

На более легкой ноте: Венера, Планета любви, на этой неделе перейдет в Стрельца, что также подчеркивает ваш сектор отношений. Венера в Стрельце выявляет вашу более игривую и свободолюбивую сторону, поэтому, если в сердечных делах и в общественной жизни все идет гладко, вы почувствуете, что готовы больше общаться с людьми, которые заставляют вас смеяться и которые открыты для спонтанных приключений. Просто имейте в виду, что как только Марс войдет в Козерог 4-го числа, ваше внимание сместится в ваш сектор глубины и слияния, и ваши мысли могут внезапно быть поглощены тем, как стать лучшим сберегателем, инвестором и создателем богатств.

Рак

В первую неделю января очень важно дать себе время обработать все трансформации, с которыми вы столкнулись, поэтому действуйте осторожно. Вы будете чувствовать себя более общительным, чем обычно, поскольку Меркурий и Венера на этой неделе находятся в Стрельце, и это может привести к тому, что вы ответите "да" на социальные приглашения, а не останетесь в режиме домоседа.

Затем 4-го числа Марс, Планета действия, входит в ваш противоположный знак Козерога на шесть недель и активирует ваш сектор партнерства и брака. Если вы уже находитесь в отношениях, Марс в Козероге — идеальное время, чтобы проанализировать, каковы ваши долгосрочные намерения в отношении вашей связи, и внести необходимые коррективы, если одно или любое из ваших чувств или потребностей изменилось.

Лев

Лев, эта первая неделя января выявляет твою смелую сторону теперь, когда Меркурий находится прямо в Стрельце, а Венера также проходит через Стрельца в течение нескольких недель. Вы настроены отбросить осторожность и жить непредсказуемо, но в то же время у вас есть ощущение, что у вас есть незаконченные дела, особенно после того, как Марс, Планета действия, войдет в Козерог 4 января.

Найдите баланс между желаниям вашего внутреннего ребенка, одновременно с любовью перевоспитывая себя и создавая ощущение структуры и стабильности в вашей жизни. Юпитер проводит свою первую полную неделю непосредственно в Тельце, что делает эту неделю идеальной, чтобы попросить о повышении или сделать предложение на работе. Если вы работаете на себя, вы можете решить провести ребрендинг, упростить свои предложения или объединиться со знаком Земли, который поможет вам оставаться на земле, пока вы мечтаете о следующем этапе своей империи.

Дева

Переход Меркурия прямо в Стрельца активирует сектор семьи и напоминает вам, что, хотя вы амбициозный и продуктивный человек, большую часть времени ваши близкие просто хотят больше вашего присутствия и внимания — им не нужны все дополнительные подарки или другие награды, которые вы так усердно зарабатываете. Найдите способы ограничить время перед экраном и отложить или отменить несущественные встречи на этой неделе, чтобы уделить время родным.

Как только Марс войдет в Козерог 4 января, вам будет сложно бороться с собственным трудоголизмом. Примите мантру "меньше значит больше". Вам не нужно брать на себя больше, чтобы быть более продуктивным. Вы можете делать меньше и справляться с меньшим стрессом и ответственностью, что приведет к лучшему управлению временем, более эффективным стратегиям и большему количеству времени, чтобы просто развлечься.

Весы

Поскольку на этой неделе ваша планетарная управительница Венера перейдет в Стрельца, ваша миссия в начале января должна состоять в том, чтобы развлечься и освободиться от ограничивающих убеждений. Ваша личная жизнь может быть весьма стимулирующей, если вы позволите себе отказаться от предвзятых представлений. Вам легче это сделать теперь, когда Юпитер, Планета Удачи, завершил свое ретроградное движение в Тельце — еще одном знаке, управляемом Венерой. Вместо того, чтобы судить других или делать предположения об их поведении, используйте присутствие Меркурия, Венеры и Марса в Стрельце в начале недели, чтобы более откровенно говорить о своих собственных желаниях и моделях поведения.

Это будет приятно для всех вовлеченных сторон. Однако, как только Марс перейдет в Козерог 4-го числа, вы почувствуете себя немного более скованным, особенно когда дело касается домашних обязанностей или задач, о которых вам нужно позаботиться. Это не значит, что вы не сможете развлечься во время этого транзита, но вы заметите, что ваш разум и действия склоняются к более серьезным миссиям, а не к, казалось бы, бесполезным.

Скорпион

Скорпион, теперь, когда Венера покинула ваш знак и вошла в Стрельца на следующие четыре недели, вы открыты для знакомства с новыми людьми и воссоединения со старыми друзьями и возлюбленными. Если вы уже состоите в отношениях, Венера в Стрельце призывает вас и вашего возлюбленного предоставить себе больше пространства, а также встречаться друг с другом так, как будто это ваш первый раз и вы заново открываете друг друга. Это отличный транзит для выхода из любой романтической или творческой колеи, в которой вы, возможно, ранее оказались.

4-го числа ваш планетарный управитель Марс выйдет из Стрельца и войдет в Козерог на следующие шесть недель, активируя ваш сектор общения и творчества. Во второй половине недели вы, скорее всего, будете обдумывать способы создания пассивных источников дохода в своей жизни на постоянном уровне. Если вы уже начали это делать, Марс в Козероге поможет вам лучше выработать стратегию и оптимизировать свой бизнес, чтобы вы не слишком беспокоились о деньгах, а скорее находили способы лучше инвестировать и приумножать изобилие в своей жизни.

Стрелец

Это эпическая первая неделя января для вас, Стрелец, поскольку Меркурий, Венера и Марс в какой-то момент на этой неделе проводят время в вашем знаке. Меркурий заканчивает свое ретроградное движение в вашем знаке 1 января, и в последующие дни вы сможете устранить любые проблемы в общении, которые могли произойти за последние три недели. Большую часть января по-прежнему будет пост-теневой период, поэтому действуйте осторожно, когда дело доходит до подписания новых контрактов или принятия важных решений о поездке. Но в целом вы почувствуете большую ясность.

Затем 4-го числа Марс прощается с вашим знаком и входит в Козерог на следующие шесть недель, что активирует ваш сектор денег и самооценки . Во время этого транзита вы почувствуете значительный сдвиг, особенно теперь, когда Юпитер, ваш планетарный управитель, находится прямо в земном знаке Тельца. Будет ощущение, будто Вселенная посылает вам знаки, чтобы вы упорядочили текущие приоритеты и сократили потери и отвлекающие факторы в своей жизни. Это будет резко контрастировать с присутствием Меркурия и Венеры в Стрельце, поэтому найдите способ сбалансировать свое стремление к финансовому успеху и стремление к авантюрам.

Козерог

Козерог, в начале первой недели января вы все еще спускаетесь с вершины Полнолуния в Раке, которое осветило ваш сектор партнерства и брака и заставило вас почувствовать любовь. Когда Меркурий в первое число месяца переместится прямо в Стрельца, ваш сектор духовности, закрытия и исцеления будет стимулирован, и вы будете готовы закрыть главу, которая когда-то казалось, что она никогда не закончится.

Вы вступаете в год с острым осознанием того, что жизнь, какой вы ее знаете, вот-вот изменится , и хотя это может быть немного ошеломляющим, это также все, к чему вас готовил ваш дух. 4-го числа Марс покидает Стрельца и переходит в ваш знак на следующие шесть недель, что делает вас одним из космических фаворитов.

С Марсом в вашем знаке вам будет легче привлечь к себе то и кого вы хотите — просто убедитесь, что вы уверены в том, о чем просите, потому что ваш магнетизм и способности к проявлению усилены присутствием Марса и Плутона. Этот транзит может привести к тому, что вы будете чрезмерно сосредоточены на успехе в ущерб вашим отношениям и дружбе, поэтому оставайтесь рядом с людьми, которые помогают вам оставаться на плаву.

Водолей

Водолей, в начале года Меркурий заканчивает свое ретроградное движение в Стрельце 1-го числа, и это активирует ваш сектор дружбы и социальных сетей. Если вы сделали перерыв в социальных сетях или почувствовали раздражение от своей общественной жизни, сдвиг Меркурия прямо в Стрельце облегчит такие чувства и постепенно приведет вас в более социальное настроение. Однако, поскольку Плутон, Планета трансформации, в настоящее время завершает свое пребывание в Козероге и готовится войти в ваш знак 20-го числа, часть вас будет чувствовать себя более комфортно в одиночестве, получая заряды от этого эпического планетарного перехода. Подключитесь к своей интуиции, чтобы знать, когда сказать "да" или "нет" приглашениям в социальные сети, которые вы получите на этой неделе, поскольку наличие Меркурия, Венеры и Марса в Стрельце увеличивает вашу популярность.

4-го числа Марс, Планета действия, выходит из Сага и входит в Козерог на следующие шесть недель. Этот транзит больше всего влияет на ваш сектор замкнутости, исцеления и духовности, и ваши домоседские тенденции могут снова взять на себя инициативу. Таким образом, эта неделя посвящена признанию того, что, хотя каждый может хотеть частичку вас, не каждый этого заслуживает. С любовью установите границы и сосредоточьте свое внимание на том, что кажется взаимным и полезным.

Рыбы

Ваш планетарный управитель Юпитер завершил свое ретроградное движение в Тельце и проводит свою первую полную неделю непосредственно в вашем секторе общения и творчества. Силы вашего воображения усиливаются с каждым днем, и на этой неделе вы будете в настроении позволить своему внутреннему ребенку играть и изобретать что-то новое после пятимесячного периода предполагаемых ограничений или творческих блокировок. Вы по-прежнему будете ощущать пост-теневой период ретроградного Юпитера в течение следующих двух месяцев, но теперь, когда Меркурий также находится в прямом положении — в знаке Стрельца — у вас есть зеленый свет для исследования творческих возможностей, которые когда-то казались недостижимыми.

Вы также обнаружите, что стали более способны на самовыражение. Марс, Планета действия, выходит из Стрельца и входит в Козерог 4 января. Этот транзит происходит в вашем секторе дружбы и технологий, что может привести к тому, что вы обновите свои профили в социальных сетях или решите быть более конфиденциальными в этих же соцсетях. Если вы работаете в сфере технологий или ведете цифровой бизнес, Марс в Козероге поможет вам лучше защитить вашу интеллектуальную собственность, и в это время вы также можете сформировать творческое партнерство, которое поможет укрепить основу вашего предприятия. Используйте этот транзит с умом, поскольку он поможет вам чувствовать себя более уверенно и оставить неизгладимое наследие на долгие годы.

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